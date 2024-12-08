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Регион
8 декабря, 10:40

В Госдуме оценили возможные отношения с Сирией после свержения Асада

Депутат Чепа: Отношения России и Сирии будут зависеть от развития ситуации

Развитие отношений России и Сирии зависят от дальнейшей ситуации. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«Надо смотреть по ситуации», — приводит слова депутата «Лента.ру».

Москва будет ориентироваться, исходя из контекста, отметил депутат.

Ранее премьер-министр Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что новые власти страны должны решить, как поступать с военным присутствием РФ в республике. Председатель правительства указал, что этот вопрос находится не в его компетенции.

В ГД высказались о местонахождении президента Сирии, который мог погибнуть в авиакатастрофе
В ГД высказались о местонахождении президента Сирии, который мог погибнуть в авиакатастрофе

Напомним, сирийские боевики в конце ноября начали наступление на северо-западе страны, взяв под контроль ряд крупных городов, включая Алеппо. Затем они двинулись к столице страны Дамаску. Сегодня СМИ сообщили, что президент страны Башар Асад покинул город на самолёте, который затем могли сбить. По данным журналистов, политик мог погибнуть. В последний раз самолёт Асада зафиксировали неподалёку от Хомса. Тем временем глава сирийского правительства заявил о готовности мирно передать власть боевикам.

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Life.ru

Никита Никонов
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