В Госдуме оценили возможные отношения с Сирией после свержения Асада

Развитие отношений России и Сирии зависят от дальнейшей ситуации. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Ранее премьер-министр Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что новые власти страны должны решить, как поступать с военным присутствием РФ в республике. Председатель правительства указал, что этот вопрос находится не в его компетенции.

Напомним, сирийские боевики в конце ноября начали наступление на северо-западе страны, взяв под контроль ряд крупных городов, включая Алеппо. Затем они двинулись к столице страны Дамаску. Сегодня СМИ сообщили, что президент страны Башар Асад покинул город на самолёте, который затем могли сбить. По данным журналистов, политик мог погибнуть. В последний раз самолёт Асада зафиксировали неподалёку от Хомса. Тем временем глава сирийского правительства заявил о готовности мирно передать власть боевикам.