В ГД высказались о местонахождении президента Сирии, который мог погибнуть в авиакатастрофе

Местонахождение свергнутого президента Сирии Башара Асада не имеет значения, гораздо важнее, чтобы ситуация в арабской республике как-то удерживалась. Об этом заявил первый замглавы комитета по международным делам Госдумы Алексей Чепа.

«Я не знаю, где Асад находится. Ну, это не так важно. Ну, какая разница, где вот он находится: в Эмиратах, в России. Вот сейчас что-то влияет на это? Не это самый главный вопрос — где находится Асад», – сказал парламентарий изданию «Подъём»