В ГД высказались о местонахождении президента Сирии, который мог погибнуть в авиакатастрофе
Депутат Чепа счёл неважным местонахождение свергнутого президента Сирии Асада
Башар Асад. Фото © kremlin.ru
Местонахождение свергнутого президента Сирии Башара Асада не имеет значения, гораздо важнее, чтобы ситуация в арабской республике как-то удерживалась. Об этом заявил первый замглавы комитета по международным делам Госдумы Алексей Чепа.
«Я не знаю, где Асад находится. Ну, это не так важно. Ну, какая разница, где вот он находится: в Эмиратах, в России. Вот сейчас что-то влияет на это? Не это самый главный вопрос — где находится Асад», – сказал парламентарий изданию «Подъём»
Чепа считает, что после свержения президента Сирию ждут непростые времена, поскольку на этой стране сходятся интересы сразу нескольких враждующих друг с другом сторон – там есть и Израиль, и американские военные, турецкие и иранские силы, а также курды. Он напомнил, что мир в республике сохранялся во многом благодаря усилиям России, однако правительственная армия всё равно оказалась слишком слабой.
Как сообщал Life.ru, в конце ноября боевики начали наступление на северо-западе Сирии, захватив несколько городов, в том числе Алеппо и Хаму. Согласно информации журналистов, президент Сирии Башар Асад в ночь на 8 декабря покинул Дамаск на грузовом самолёте, который мог быть сбит. Сегодня через захваченное телевидение террористы сообщили, что столица Сирии Дамаск захвачена и Асад свергнут. Утверждается, что правительство страны получило гарантии безопасности от боевиков. Глава кабмина отметил, что готов мирно передать власть.