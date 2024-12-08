Появилось видео с премьером Сирии, которого увозят вооружённые мятежники
Арабские информационные источники публикуют видео с террористами, которые под дулами автоматов ведут премьер-министра Сирии Мухаммеда Гази аль-Джаляли на переговоры с оппозицией. Политик выходит из собственного дома в сопровождении как минимум четырёх вооружённых боевиков, после чего его просят сесть в машину.
Премьер-министра Сирии Мухаммеда Гази аль-Джаляли ведут на переговоры с оппозицией. Видео © Х / Al_Midani_Ahmad
Рядом с премьер-министром идут ещё несколько человек в штатском, предположительно, также занимающие государственные посты. Голос за кадром заявляет, что политика сопровождают члены «Пятой дивизии». Предположительно, переговоры пройдут в отеле Four Seasons. На кадрах аль-Джаляли выглядит спокойным, старается вести себя политкорректно.
Напомним, в конце ноября террористы начали наступление в Сирии, захватив несколько городов и вытеснив правительственные войска. Боевики овладели городом Хама, а также захватили Алеппо и часть территории в провинции Идлиб. По данным СМИ, президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад в ночь на 8 декабря покинул Дамаск на грузовом самолёте. Боевики уже взяли под контроль гостелевидение и сообщили, что Дамаск захвачен и Асад свергнут. Также из тюрем в пригороде сирийской столицы повстанцы выпустили всех заключённых, в том числе отбывавших срок за терроризм. Правительство Сирии получило гарантии безопасности от боевиков. По словам премьер-министра страны Мухаммеда Гази аль-Джаляли, чиновники готовы к сотрудничеству с новыми властями, большинство министров не стало покидать Дамаск.
Х / Al_Midani_Ahmad