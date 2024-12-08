Появилось видео с премьером Сирии, которого увозят вооружённые мятежники

Арабские информационные источники публикуют видео с террористами, которые под дулами автоматов ведут премьер-министра Сирии Мухаммеда Гази аль-Джаляли на переговоры с оппозицией. Политик выходит из собственного дома в сопровождении как минимум четырёх вооружённых боевиков, после чего его просят сесть в машину.