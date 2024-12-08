Специальная военная операция (СВО)
Ситуация в Сирия
«Орешник» (ракета)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 декабря, 11:57
3003

В Кремле прокомментировали ситуацию в Сирии

Песков: В заявлении МИД РФ полностью отражена позиция России по Сирии

Позиция России по ситуации в Сирии полностью отражена в сегодняшнем заявлении Министерства иностранных дел РФ. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Что касается Сирии, то наша позиция изложена в соответствующем заявлении Министерства иностранных дел Российской Федерации», — сообщил представитель Кремля журналистам.

Слуцкий: Россия выступает за целостность Сирии и передачу власти мирным путём
Слуцкий: Россия выступает за целостность Сирии и передачу власти мирным путём

Напомним, ранее МИД России подтвердил, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с вооружённой оппозицией принял решение покинуть свой пост и уехал из страны. В министерстве уточнили, что Россия в переговорах не участвовала, а также убедительно призвали все вовлечённые стороны отказаться от применения насилия и решать все вопросы управления политическим путём. Также в МИД указали, что Россия находится в контакте со всеми группировками сирийской оппозиции.

Александр Юнашев
  • Новости
  • Ситуация в Сирии
  • Сирия
  • Дмитрий Песков
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar