В Кремле прокомментировали ситуацию в Сирии
Песков: В заявлении МИД РФ полностью отражена позиция России по Сирии
Позиция России по ситуации в Сирии полностью отражена в сегодняшнем заявлении Министерства иностранных дел РФ. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Что касается Сирии, то наша позиция изложена в соответствующем заявлении Министерства иностранных дел Российской Федерации», — сообщил представитель Кремля журналистам.
Напомним, ранее МИД России подтвердил, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с вооружённой оппозицией принял решение покинуть свой пост и уехал из страны. В министерстве уточнили, что Россия в переговорах не участвовала, а также убедительно призвали все вовлечённые стороны отказаться от применения насилия и решать все вопросы управления политическим путём. Также в МИД указали, что Россия находится в контакте со всеми группировками сирийской оппозиции.