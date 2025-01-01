Life.ru узнал как, кому и сколько заплатят за работу в январские праздники 2025 года

Январь традиционно полон праздников, и для многих это время отдыха. Но что делать, если вам нужно выйти на работу? Как оплатят ваш труд в праздничные дни? Мы собрали ответы на самые популярные вопросы.

Какие дни считаются праздничными в январе?

Как оплачивается работа в январе 2025 года. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

В январе 2025 года праздничными в России официально считаются: 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января — новогодние каникулы.

7 января — Рождество Христово.

Эти даты закреплены в статье 112 Трудового кодекса. Работодатель не имеет права отменить их или заменить своими. «Праздничные дни, закреплённые в Трудовом кодексе Российской Федерации, не являются просто формальностью; они играют важную роль в трудовых отношениях и обеспечении прав работников», — поясняет Никита Чаплин, депутат Госдумы и член Комитета по бюджету и налогам. Эти дни важны не только как культурные события, но и как гарантия вашего законного отдыха.

Сколько должны заплатить за работу в праздник?

Если вы вышли на работу в праздничный день, оплата должна быть двойной. Это установлено статьёй 153 Трудового кодекса. Однако есть альтернатива: дополнительный выходной вместо двойной оплаты. В таком случае праздничный день оплачивается как обычный, а день отдыха предоставляется отдельно. Важно помнить: ваш выбор — деньги или выходной — фиксируется в письменном заявлении.

Работа в праздничные дни должна оплачиваться в двойном размере. Это правило выступает как финансовая гарантия за неудобства, связанные с трудовой деятельностью в дни, которые большинство людей проводят с семьёй и друзьями. Никита Чаплин Депутат Госдумы и член Комитета по бюджету и налогам

Что делать, если работодатель нарушает правила?

Сколько платят за работу в праздничные дни. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Roman Samborskyi

К сожалению, в небольших компаниях иногда игнорируют правила. Сотрудников могут заставлять работать по обычной ставке, оправдывая это «традициями фирмы» или «сложной ситуацией». «Работодатели, игнорируя необходимость двойной оплаты труда в праздничные дни, рискуют столкнуться с юридическими последствиями и ухудшением трудового климата в своей организации», — предупреждает Чаплин.

В случае нарушения стоит: Уточнить у работодателя, как был произведён расчёт. Если ответа нет или он не устраивает, обратиться в трудовую инспекцию. Жалобы рассматриваются быстро, и работодатель будет обязан выплатить компенсацию.

Как рассчитать оплату за праздничный день?

Простой пример: Фиксированный оклад. Если ваша зарплата — 50 тысяч рублей, один рабочий день стоит около 2,5 тысячи. В праздники эта сумма удваивается до 5 тысяч.

Если ваша зарплата — 50 тысяч рублей, один рабочий день стоит около 2,5 тысячи. В праздники эта сумма удваивается до 5 тысяч. Почасовая ставка. Обычная оплата — 300 рублей в час? В праздник — 600.

Обычная оплата — 300 рублей в час? В праздник — 600. Сдельная оплата. За выполненное задание обычно платят 10 тысяч рублей. В праздники — 20 тысяч.

Информированность работников и возможность отстаивать свои трудовые права являются ключевыми факторами в построении здоровых и уважительных трудовых отношений. Никита Чаплин Депутат Госдумы и член Комитета по бюджету и налогам

Почему это важно?

Что говорит закон о работе в январские праздники. Фото © Shutterstock / FOTODOM / alexkich

Работа в праздники — это не только трудовые часы, но и время, которое вы могли бы провести с семьёй. Честная оплата или дополнительный день отдыха — ваша законная компенсация. «Пренебрежение этими нормами — это не только потеря реальной заработной платы, но и нарушение баланса труда и отдыха, который так необходим для поддержания здоровья и эффективности», — отмечает депутат Чаплин. Забота о правах сотрудников — это вклад в доверие и мотивацию, что важно не только для работников, но и для компаний.

Какую роль играют работодатели?

Чаплин подчёркивает, что соблюдение трудового законодательства — это не только обязательство, но и инвестиция в репутацию компании: «Настойчивость в обеспечении законных выплат за работу в праздничные дни не только способствует улучшению условий труда, но и укрепляет доверие между работодателем и работниками, что в конечном счёте позитивно влияет на благополучие и устойчивое развитие компании».

Что нужно помнить в 2025 году?

Как защитить свои права на двойную оплату. Фото © Shutterstock / FOTODOM / George Rudy