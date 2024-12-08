Индийский вундеркинд победил чемпиона и вышел вперёд в матче за шахматную корону

Индийский шахматист Гукеш Доммараджу победил действующего чемпиона мира Дин Лижэня в 11-й партии матча за мировую шахматную корону, который проходит в Сингапуре. Теперь счёт стал в его пользу 6:5.

Гукеш играл белыми фигурами, его соперник — чёрными. Шахматисты разыграли отказанный дебют Рети и перевёрнутый гамбит Блюменфельда. В результате партия завершилась на 29-м ходу. 12-я партия состоится 9 декабря, начало в 12:00 по московскому времени.