Индийский вундеркинд победил чемпиона и вышел вперёд в матче за шахматную корону
Доммараджу обыграл Дин Лижэня в 11-й партии матча за титул чемпиона мира
Гукеш Доммараджу ведёт 6:5 у Дин Лижэня. Обложка © ТАСС / EPA
Индийский шахматист Гукеш Доммараджу победил действующего чемпиона мира Дин Лижэня в 11-й партии матча за мировую шахматную корону, который проходит в Сингапуре. Теперь счёт стал в его пользу 6:5.
Гукеш играл белыми фигурами, его соперник — чёрными. Шахматисты разыграли отказанный дебют Рети и перевёрнутый гамбит Блюменфельда. В результате партия завершилась на 29-м ходу. 12-я партия состоится 9 декабря, начало в 12:00 по московскому времени.
Поединок за шахматную корону состоит из 14 партий с классическим контролем времени: 120 минут на первые 40 ходов, затем 30 минут с добавлением 30 секунд после каждого хода. Если один из шахматистов наберёт 7,5 очка раньше 14-й партии, то выиграет досрочно. В случае ничьей 13 декабря состоится тай-брейк.
Напомним, что 32-летний китаец Дин Лижэнь стал чемпионом мира, победив россиянина Яна Непомнящего. Матч за шахматную корону состоялся после отказа от неё норвежца Магнуса Карлсена. 18-летний Гукеш Доммараджу выиграл турнир претендентов, став самым молодым его победителем в истории.