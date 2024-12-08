Специальная военная операция (СВО)
Ситуация в Сирия
«Орешник» (ракета)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 декабря, 15:04

Индийский вундеркинд победил чемпиона и вышел вперёд в матче за шахматную корону

Доммараджу обыграл Дин Лижэня в 11-й партии матча за титул чемпиона мира

Гукеш Доммараджу ведёт 6:5 у Дин Лижэня. Обложка © ТАСС / EPA

Гукеш Доммараджу ведёт 6:5 у Дин Лижэня. Обложка © ТАСС / EPA

Индийский шахматист Гукеш Доммараджу победил действующего чемпиона мира Дин Лижэня в 11-й партии матча за мировую шахматную корону, который проходит в Сингапуре. Теперь счёт стал в его пользу 6:5.

Гукеш играл белыми фигурами, его соперник — чёрными. Шахматисты разыграли отказанный дебют Рети и перевёрнутый гамбит Блюменфельда. В результате партия завершилась на 29-м ходу. 12-я партия состоится 9 декабря, начало в 12:00 по московскому времени.

Поединок за шахматную корону состоит из 14 партий с классическим контролем времени: 120 минут на первые 40 ходов, затем 30 минут с добавлением 30 секунд после каждого хода. Если один из шахматистов наберёт 7,5 очка раньше 14-й партии, то выиграет досрочно. В случае ничьей 13 декабря состоится тай-брейк.

Напомним, что 32-летний китаец Дин Лижэнь стал чемпионом мира, победив россиянина Яна Непомнящего. Матч за шахматную корону состоялся после отказа от неё норвежца Магнуса Карлсена. 18-летний Гукеш Доммараджу выиграл турнир претендентов, став самым молодым его победителем в истории.

Украинский шахматист Шевченко признался в мошенничестве на чемпионате в Испании
Украинский шахматист Шевченко признался в мошенничестве на чемпионате в Испании
Никита Никонов
  • Новости
  • шахматы
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar