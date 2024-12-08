Сирийская оппозиция объявила о планах по созданию переходного органа власти
Национальная коалиция оппозиционных и революционных сил Сирии (НКОРС) анонсировала создание в республике инклюзивного переходного органа власти. Об этом сказано в публикации в соцсети X.
«НКОРС подтверждает, что работает над формированием переходного органа власти <…> с участием всех национальных сил без исключений», — говорится в заявлении.
Напомним, силы вооружённой оппозиции, начавшие в конце ноября наступление на северо-западе страны, захватило Алеппо, Хаму и вошли в столицу Дамаск. Они взяли под контроль государственное телевидение, объявив о свержении президента Башара Асада. Тот действительно покинул страну в ночь на 8 декабря. В МИД РФ подтвердили, что политик принял решение оставить свой пост после переговоров и согласился на мирную передачу власти.
ТАСС / AP