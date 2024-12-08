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«Орешник» (ракета)

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Регион
8 декабря, 15:09

В Госдуме отреагировали на призыв Трампа к Путину

Депутат Журова: Трампу необходимо посадить Украину за стол переговоров с Россией

Дональду Трампу необходимо посадить Украину за стол переговоров с Россией. Об этом заявила первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.

«Когда президент Америки предлагает президенту России действовать, это можно трактовать очень по-разному. Потому что мы подействовали «Орешником» и очень даже результативно. Теперь от нас ждут ещё каких-то действий», — сказала она в беседе с «Лентой.ру».

Журова добавила, что в процессе переговоров между Киевом и Москвой не может быть действий только со стороны России. Штаты сыграют значительную роль в процессе мирного урегулирования конфликта просто потому что «их слушают больше, чем кого-либо».

Путин назвал Трампа «господином, который не нуждается в советах»
Путин назвал Трампа «господином, который не нуждается в советах»

Напомним, что ранее Дональд Трамп призвал президента России Владимира Путина сесть за стол переговоров с Украиной. Республиканец отметил, что «пришло время» действовать. В Кремле напомнили Трампу о запрете Зеленского на переговоры с Россией.

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Kremlin.ru

Наталья Афонина
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