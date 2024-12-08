В Госдуме отреагировали на призыв Трампа к Путину
Депутат Журова: Трампу необходимо посадить Украину за стол переговоров с Россией
Дональду Трампу необходимо посадить Украину за стол переговоров с Россией. Об этом заявила первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.
«Когда президент Америки предлагает президенту России действовать, это можно трактовать очень по-разному. Потому что мы подействовали «Орешником» и очень даже результативно. Теперь от нас ждут ещё каких-то действий», — сказала она в беседе с «Лентой.ру».
Журова добавила, что в процессе переговоров между Киевом и Москвой не может быть действий только со стороны России. Штаты сыграют значительную роль в процессе мирного урегулирования конфликта просто потому что «их слушают больше, чем кого-либо».
Напомним, что ранее Дональд Трамп призвал президента России Владимира Путина сесть за стол переговоров с Украиной. Республиканец отметил, что «пришло время» действовать. В Кремле напомнили Трампу о запрете Зеленского на переговоры с Россией.