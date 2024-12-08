В Госдуме отреагировали на призыв Трампа к Путину

Дональду Трампу необходимо посадить Украину за стол переговоров с Россией. Об этом заявила первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.

«Когда президент Америки предлагает президенту России действовать, это можно трактовать очень по-разному. Потому что мы подействовали «Орешником» и очень даже результативно. Теперь от нас ждут ещё каких-то действий», — сказала она в беседе с «Лентой.ру».