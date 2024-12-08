«Макларен» впервые с 1998 года выиграл Кубок конструкторов «Формулы-1»

Британская команда «Формулы-1» «Макларен» впервые с 1998 года стала победителем Кубка конструкторов. Это стало известно после окончания последнего этапа сезона-2024 в «королевских автогонках», который состоялся в Объединённых Арабских Эмиратах (ОАЭ).

Победу на 24-м этапе — Гран-при Абу-Даби — одержал британец Ландо Норрис («Макларен»), вторым и третьим стали гонщики «Феррари» — испанец Карлос Сайнс и монегаск Шарль Леклер соответственно. Ещё один гонщик «Макларена» австралиец Оскар Пиастри замкнул десятку. Представляющий «Ред Булл» Макс Ферстаппен из Нидерландов, который в этом году в четвёртый раз подряд стал чемпионом, пришёл к финишу шестым.

В итоге «Макларен» стал первым в Кубке конструкторов с 666 очками. На втором месте итальянская «Феррари» (652 очка), на третьем — австрийский «Ред Булл» (589). В личном зачёте первое место занял Ферстаппен с 437 очками, на второй строчке — Норрис (374), на третьей — Леклер (356).

Предыдущую победу в Кубке конструкторов «Макларен» одержал в 1998 году, когда назывался «МакЛарен-Мерседес». Тогда за команду выступали финн Мика Хаккинен и британец Дэвид Култхард.