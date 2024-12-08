Возмездие через успех: Трамп пообещал быть милосердным со своими врагами после прихода к власти

Избранный президент США Дональд Трамп пообещал не мстить своим оппонентам после прихода к власти. Соответствующее заявление политика прозвучало в эфире NBC News.

«Я не ищу возможности вернуться в прошлое. Возмездие будет через успех», — заявил он.

Трамп добавил, что специальный прокурор Джек Смит, который вёл дела против него, «крайне коррумпирован». А членов специального комитета конгресса, ответственных за разбирательство инцидента со штурмом Капитолия, он назвал «политическими бандитами, которые должны сидеть в тюрьме». При этом республиканец не планирует отдавать ФБР и Министерству юстиции распоряжения об их преследовании, хотя и думает, что указанным ведомствам не мешало бы вникнуть в ситуацию.