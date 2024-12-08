Возмездие через успех: Трамп пообещал быть милосердным со своими врагами после прихода к власти
Трамп заявил, что не будет мстить оппонентам после прихода к власти
Избранный президент США Дональд Трамп пообещал не мстить своим оппонентам после прихода к власти. Соответствующее заявление политика прозвучало в эфире NBC News.
«Я не ищу возможности вернуться в прошлое. Возмездие будет через успех», — заявил он.
Трамп добавил, что специальный прокурор Джек Смит, который вёл дела против него, «крайне коррумпирован». А членов специального комитета конгресса, ответственных за разбирательство инцидента со штурмом Капитолия, он назвал «политическими бандитами, которые должны сидеть в тюрьме». При этом республиканец не планирует отдавать ФБР и Министерству юстиции распоряжения об их преследовании, хотя и думает, что указанным ведомствам не мешало бы вникнуть в ситуацию.
Возможно, эти заявления Дональда Трампа призваны успокоить пока ещё действующего президента Штатов Джо Байдена, который в 2023 году говорил, что республиканец будет мстить, если победит на выборах. А вот член Палаты представителей Конгресса от Республиканской партии Байрон Дональдс считает, что «список возмездия» Трампа — выдумка, во что легко поверить, если предположить, что следующий глава Белого дома обладает отличной памятью и обходится без записей.
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