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8 декабря, 17:09

Возмездие через успех: Трамп пообещал быть милосердным со своими врагами после прихода к власти

Трамп заявил, что не будет мстить оппонентам после прихода к власти

Избранный президент США Дональд Трамп пообещал не мстить своим оппонентам после прихода к власти. Соответствующее заявление политика прозвучало в эфире NBC News.

«Я не ищу возможности вернуться в прошлое. Возмездие будет через успех»,заявил он.

Трамп добавил, что специальный прокурор Джек Смит, который вёл дела против него, «крайне коррумпирован». А членов специального комитета конгресса, ответственных за разбирательство инцидента со штурмом Капитолия, он назвал «политическими бандитами, которые должны сидеть в тюрьме». При этом республиканец не планирует отдавать ФБР и Министерству юстиции распоряжения об их преследовании, хотя и думает, что указанным ведомствам не мешало бы вникнуть в ситуацию.

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Возможно, эти заявления Дональда Трампа призваны успокоить пока ещё действующего президента Штатов Джо Байдена, который в 2023 году говорил, что республиканец будет мстить, если победит на выборах. А вот член Палаты представителей Конгресса от Республиканской партии Байрон Дональдс считает, что «список возмездия» Трампа — выдумка, во что легко поверить, если предположить, что следующий глава Белого дома обладает отличной памятью и обходится без записей.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Jonah Elkowitz

Юрий Лысенко
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