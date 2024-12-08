Израиль атаковал исследовательский центр в Дамаске, где якобы собирались иранские ракеты
Reuters: Израиль нанёс удар по исследовательскому центру в Дамаске
Израильская армия нанесла удар по исследовательскому центру в Дамаске, где, как утверждается, иранские учёные якобы занимались разработкой ракет. Об этом пишет Reuters со ссылкой на два источника в региональных органах безопасности.
«Израиль нанёс три авиаудара по крупному комплексу безопасности в районе Кафр-Сусе сирийской столицы, а также по исследовательскому центру, где, как он ранее заявлял, иранские учёные разрабатывают ракеты», — говорится в материале агентства.
Ранее сообщалось о двух сильных взрывах в западной части сирийской столицы. СМИ писали, что это могло быть результатом атаки авиации ЦАХАЛ по военным объектам, в частности — аэродрому в Меззе. После того как в городе был введён комендантский час, очевидцы сообщили о новой серии взрывов и пожаре в здании Иммиграционного департамента.
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