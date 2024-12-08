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Регион
8 декабря, 17:38

Израиль атаковал исследовательский центр в Дамаске, где якобы собирались иранские ракеты

Reuters: Израиль нанёс удар по исследовательскому центру в Дамаске

Израильская армия нанесла удар по исследовательскому центру в Дамаске, где, как утверждается, иранские учёные якобы занимались разработкой ракет. Об этом пишет Reuters со ссылкой на два источника в региональных органах безопасности.

«Израиль нанёс три авиаудара по крупному комплексу безопасности в районе Кафр-Сусе сирийской столицы, а также по исследовательскому центру, где, как он ранее заявлял, иранские учёные разрабатывают ракеты», — говорится в материале агентства.

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Ранее сообщалось о двух сильных взрывах в западной части сирийской столицы. СМИ писали, что это могло быть результатом атаки авиации ЦАХАЛ по военным объектам, в частности — аэродрому в Меззе. После того как в городе был введён комендантский час, очевидцы сообщили о новой серии взрывов и пожаре в здании Иммиграционного департамента.

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Midjourney / Life.ru

Юрий Лысенко
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