Израиль атаковал исследовательский центр в Дамаске, где якобы собирались иранские ракеты

Израильская армия нанесла удар по исследовательскому центру в Дамаске, где, как утверждается, иранские учёные якобы занимались разработкой ракет. Об этом пишет Reuters со ссылкой на два источника в региональных органах безопасности.

«Израиль нанёс три авиаудара по крупному комплексу безопасности в районе Кафр-Сусе сирийской столицы, а также по исследовательскому центру, где, как он ранее заявлял, иранские учёные разрабатывают ракеты», — говорится в материале агентства.