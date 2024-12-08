Специальная военная операция (СВО)
Ситуация в Сирия
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Регион
8 декабря, 12:54

В Дамаске прогремело два мощных взрыва

В западной части столицы Сирии Дамаска произошли два мощных взрыва. Об этом информирует египетский телеканал «Аль-Кахира аль-Ихбария».

По данным журналистов, причиной взрывов стал удар израильской авиации по военным объектам, в том числе военному аэродрому в районе Меззе. Информацию о ЧП подтвердило сирийское издание Al Watan.

Ранее израильская гостелерадиокомпания Kan сообщила, что израильская авиация нанесла удары по складам с оружием в южных районах Сирии и в Дамаске, потому что боеприпасы якобы могли быть захвачены вооружённой оппозицией, что усугубило бы ситуацию в стране.

В Дамаске вводится комендантский час
В Дамаске вводится комендантский час

Напомним, в конце ноября вооружённая сирийская оппозиция начала наступление на северо-западе страны, захватив Алеппо и Хаму, а позже войдя в Дамаск. Башар Асад в ходе переговоров с вооружённой оппозицией принял решение оставить пост президента и покинул страну. В МИД РФ заявили, что Россия находится в контакте со всеми группировками сирийской оппозиции. Москва считает, что в основу урегулирования ситуации в стране должна лечь единогласно одобренная Советом Безопасности ООН резолюция 2254

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Shutterstock / FOTODOM / Fishman64

Никита Никонов
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