В Дамаске прогремело два мощных взрыва

В западной части столицы Сирии Дамаска произошли два мощных взрыва. Об этом информирует египетский телеканал «Аль-Кахира аль-Ихбария».

По данным журналистов, причиной взрывов стал удар израильской авиации по военным объектам, в том числе военному аэродрому в районе Меззе. Информацию о ЧП подтвердило сирийское издание Al Watan.

Ранее израильская гостелерадиокомпания Kan сообщила, что израильская авиация нанесла удары по складам с оружием в южных районах Сирии и в Дамаске, потому что боеприпасы якобы могли быть захвачены вооружённой оппозицией, что усугубило бы ситуацию в стране.