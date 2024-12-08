Специальная военная операция (СВО)
Ситуация в Сирия
«Орешник» (ракета)

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Регион
8 декабря, 20:13

США нанесли удары по 75 целям ИГИЛ* в Сирии, чтобы помешать им активизироваться

США нанесли 8 декабря в Сирии свыше 70 авиаударов по целям ИГИЛ*, чтобы помешать террористам воспользоваться нестабильностью в стране. Об этом сообщило Центральное командование Вооружёнными силами США (CENTCOM).

В ходе операции было поражено более 75 целей с задействованием стратегических бомбардировщиков B-52, истребителей F-15 и штурмовиков A-10.

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Напомним, вооружённая сирийская оппозиция 27 ноября начала масштабное наступление на правительственные силы в провинциях Идлиб и Алеппо. За примерно 10 дней боевики взяли под контроль несколько крупных городов, в том числе Алеппо, Хаму, Хомс, Дейр-эз-Зор и Дераа. Утром 8 декабря они вошли в столицу страны Дамаск. Президент САР Башар Асад согласился покинуть пост президента и уехал из страны. По данным СМИ, ему предоставили убежище в Москве.

* Организация признана террористической, её деятельность запрещена на территории Российской Федерации.

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X / U.S. Central Command

Артур Лапсаков
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