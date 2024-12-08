США нанесли удары по 75 целям ИГИЛ* в Сирии, чтобы помешать им активизироваться

США нанесли 8 декабря в Сирии свыше 70 авиаударов по целям ИГИЛ*, чтобы помешать террористам воспользоваться нестабильностью в стране. Об этом сообщило Центральное командование Вооружёнными силами США (CENTCOM).

Напомним, вооружённая сирийская оппозиция 27 ноября начала масштабное наступление на правительственные силы в провинциях Идлиб и Алеппо. За примерно 10 дней боевики взяли под контроль несколько крупных городов, в том числе Алеппо, Хаму, Хомс, Дейр-эз-Зор и Дераа. Утром 8 декабря они вошли в столицу страны Дамаск. Президент САР Башар Асад согласился покинуть пост президента и уехал из страны. По данным СМИ, ему предоставили убежище в Москве.