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Регион
8 декабря, 21:21

Захарова поинтересовалась, будет ли Reuters опровергать фейк о гибели Асада

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала агентство Reuters опровергнуть свои данные о «гибели» Башара Асада. Её сообщение появилось в телеграм-канале.

«Интересно, сообщившее о «хайли-лайкли» кончине Асада агентство Reuters само себя опровергнет? А ведь это и есть распространение фейков, с которыми Запад так рьяно как бы борется», — написала дипломат.

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Ранее Reuters со ссылкой на два источника сообщил, что «с высокой долей вероятности» Асад мог погибнуть в авиакатастрофе. Оказалось, что покинувший Сирию с членами семьи Асад прибыл в Москву, где ему предоставили убежище.

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Telegram / Мария Захарова

Артур Лапсаков
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