Захарова поинтересовалась, будет ли Reuters опровергать фейк о гибели Асада

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала агентство Reuters опровергнуть свои данные о «гибели» Башара Асада. Её сообщение появилось в телеграм-канале.

«Интересно, сообщившее о «хайли-лайкли» кончине Асада агентство Reuters само себя опровергнет? А ведь это и есть распространение фейков, с которыми Запад так рьяно как бы борется», — написала дипломат.