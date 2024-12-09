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Регион
9 декабря, 04:26

Суд арестовал у экс-сотрудника МВД Сатюкова имущества на 2,1 млрд рублей

В рамках расследования уголовного дела против бывшего сотрудника МВД Георгия Сатюкова, который обвиняется в получении взяток на сумму 5 миллиардов рублей, было арестовано имущество на сумму более 2,1 миллиарда рублей.

Как сообщил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин в беседе с РИА «Новости», обвиняемый Сатюков скрывается за границей, однако следствие продолжает работать над делом, принимая меры по возвращению незаконно полученных активов.

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Ранее по решению суда в Москве было арестовано имущество, принадлежащее семье Сатюкова. Большая часть арестованной недвижимости принадлежала брату, а также родителям экс-сотрудника МВД. Напомним, двух бывших коллег сотрудника МВД РФ Дмитрия Захарченко Сатюкова и Дмитрия Соколова уличили в вымогательстве у администратора криптовалютной биржи World Exchange Services Pte. Ltd. Алексея Иванова (Билюченко). Фигурантов заочно арестовали, они успели сбежать. По некоторым данным, экс-полицейские могут находиться в Дубае, где один из них имеет апартаменты в небоскрёбе «Бурдж-Халифа».

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Evgenii Panov

Артём Гапоненко
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