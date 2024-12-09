Глава Роскосмоса приоткрыл завесу тайны над аналогом Starlink

Российский аналог американской системы Starlink будет гарантированно запущен к 2030 году. Об этом сообщил глава Роскосмоса Юрий Борисов.

«2030 год — гарантированно. Может быть, 2028-2029», — сказал Борисов в интервью РБК, объясняя, когда россияне, находящиеся за рубежом, смогут пользоваться интернетом российского аналога Starlink.

Борисов также напомнил, что на данный момент РФ трудится над разработкой двух перспективных проектов низко- и среднеорбитальных спутниковых систем связи. Они создаются совместными усилиями Роскосмоса и частной компании «Бюро 1 440». Данные разработки, как ожидается, дадут возможность для обеспечения услугами по широкополосному доступу в интернет. Кроме того, сейчас происходит активная фаза развития космической группировки «Скиф» (В окончательном виде система «Скиф» должна включать 12 спутников на круговых полярных орбитах, которые будут обеспечивать население связью наравне с наземными операторами — прим. Life.ru).

По мнению главы Роскосмоса, сейчас РФ не стремится к первенству в космической гонке, а работает на качество, полагаясь на интересы государства в сферах экономики, обороны и безопасности.