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9 декабря, 07:54
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Кая Каллас унизила Ангелу Меркель из-за Путина

Politico: Каллас унизила Меркель, призвавшую пригласить Путина на саммит ЕС

Новая глава дипломатии ЕС Кая Каллас публично унизила бывшего канцлера Германии Ангелу Меркель в июне 2021 года из-за её предложения пригласить президента России Владимира Путина на саммит лидеров Европейского Союза, сообщает Politico.

В статье упоминается, что на фоне сообщений о скоплении российских войск на границе с Украиной, Меркель выступила с инициативой пригласить Путина на саммит в Брюсселе. Это предложение получило поддержку президента Франции Эммануэля Макрона, после чего возникла идея обсудить его на заседании Евросовета.

Меркель считает, что инцидент с лабрадором Путина был «демонстрацией силы»
Меркель считает, что инцидент с лабрадором Путина был «демонстрацией силы»

Кая Каллас, обращаясь ко всем лидерам ЕС, задала вопрос: «Для чего это нужно?», призывая отказаться от диалога с Путиным.

По словам одного из дипломатов, высказывание экс-премьера Эстонии вызвало удивление у Макрона, так как он не ожидал, что лидер небольшой европейской страны осмелится унизить канцлера Германии.

Новая глава евродипломатии заговорила об отправке войск ЕС на Украину
Новая глава евродипломатии заговорила об отправке войск ЕС на Украину

А ранее глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что если на Украине прекратится огонь, туда могут быть отправлены немецкие войска для обеспечения мира.

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Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis, GYG Studio

Марина Фещенко
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