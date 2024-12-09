Кая Каллас унизила Ангелу Меркель из-за Путина

Новая глава дипломатии ЕС Кая Каллас публично унизила бывшего канцлера Германии Ангелу Меркель в июне 2021 года из-за её предложения пригласить президента России Владимира Путина на саммит лидеров Европейского Союза, сообщает Politico.

В статье упоминается, что на фоне сообщений о скоплении российских войск на границе с Украиной, Меркель выступила с инициативой пригласить Путина на саммит в Брюсселе. Это предложение получило поддержку президента Франции Эммануэля Макрона, после чего возникла идея обсудить его на заседании Евросовета.

Кая Каллас, обращаясь ко всем лидерам ЕС, задала вопрос: «Для чего это нужно?», призывая отказаться от диалога с Путиным.

По словам одного из дипломатов, высказывание экс-премьера Эстонии вызвало удивление у Макрона, так как он не ожидал, что лидер небольшой европейской страны осмелится унизить канцлера Германии.