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9 декабря, 10:35

Добровинский рассорился с Бородиным и записал Бабу Ягу с Кощеем в защитники Санта-Клауса

Добровинский: Запретом Санта-Клауса ничего не добиться, нужно заниматься своими

Санта-Клаус и Баба Яга. Коллаж © Life.ru. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Shutterstock AI, Кадр из советского фильма "Морозко" © YouTube / Киностудия Горького

Санта-Клаус и Баба Яга. Коллаж © Life.ru. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Shutterstock AI, Кадр из советского фильма "Морозко" © YouTube / Киностудия Горького

Человек, который пытается сделать вымышленного персонажа ответчиком или агентом, расценивается как ошибочно избежавший принудительного лечения. За Санта-Клауса бы вполне могла вступиться Баба Яга и Кощей Бессмертный. Так идею лидера Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталия Бородина о признании иноагентом Санта-Клауса прокомментировал в беседе с Life.ru адвокат Александр Добровинский.

Вымышленные персонажи могут фигурировать ответчиками или агентами только в сознании избежавшего по каким-то причинам лечения человек. Бороться за нашу великую культуру не только можно, но и нужно. Запретами ничего не добьёшься, а вот популяризировать нашу самобытность необходимо. И никто не отнимет у наших детей деда Мороза и Снегурочку, а также всеми любимый Старый Новый Год.

Александр Добровинский

Адвокат

Вымышленные персонажи могут фигурировать ответчиками или агентами только в сознании избежавшего по каким-то причинам лечения человек. Бороться за нашу великую культуру не только можно, но и нужно. Запретами ничего не добьёшься, а вот популяризировать нашу самобытность необходимо. И никто не отнимет у наших детей деда Мороза и Снегурочку, а также всеми любимый Старый Новый Год.
Вымышленные персонажи могут фигурировать ответчиками или агентами только в сознании избежавшего по каким-то причинам лечения человек. Бороться за нашу великую культуру не только можно, но и нужно. Запретами ничего не добьёшься, а вот популяризировать нашу самобытность необходимо. И никто не отнимет у наших детей деда Мороза и Снегурочку, а также всеми любимый Старый Новый Год.

Он добавил, что в свободной стране люди могут делать всё, что не мешает другим. Он порекомендовал взять за руку Деда Мороза и Санта Клауса и соединить в поцелуе Снегурочки. По словам Добровинского, именно в этом будет демонстрироваться любовь и дружба.

Историк рассказал, почему Санта-Клаус одинок, в отличие от Деда Мороза
Историк рассказал, почему Санта-Клаус одинок, в отличие от Деда Мороза

Недавно Виталий Бородин потребовал признать иноагентом Санта Клауса. С соответствующей инициативой он уже обратился в Генпрокуратуру. Он уверен, что иностранный новогодний волшебник может быть замешан в связях с недружественными государствами. С Бородиным согласен депутат Брянской областной думы Михаил Иванов. Он призвал в преддверии новогодних праздников очистить полки магазинов от игрушек и украшений с Санта Клаусом, заменив его Дедом Морозом со Снегурочкой.

Николай Рюмин
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