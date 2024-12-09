Добровинский рассорился с Бородиным и записал Бабу Ягу с Кощеем в защитники Санта-Клауса

Вымышленные персонажи могут фигурировать ответчиками или агентами только в сознании избежавшего по каким-то причинам лечения человек. Бороться за нашу великую культуру не только можно, но и нужно. Запретами ничего не добьёшься, а вот популяризировать нашу самобытность необходимо. И никто не отнимет у наших детей деда Мороза и Снегурочку, а также всеми любимый Старый Новый Год.