Больше половины из изъятых: В МВД назвали самый «популярный» в России наркотик
МВД: В 2024 году из незаконного оборота изъято 33,6 тонны наркотиков
За 2024 год правоохранительные органы изъяли из незаконного оборота 33,6 тонны наркотических средств, сообщил первый заместитель начальника главного управления по контролю за оборотом наркотиков (ГУНК) МВД России Кирилл Смуров. По его словам, больше половины запрещённых веществ были синтетического производства.
«В текущем году из незаконного оборота изъято более 38 тонн подконтрольных веществ, что на 25% больше, чем в прошлом году. Из них 33 580 кг — различного рода наркотические средства, 389 кг — психотропные и 4 532 кг — сильнодействующие вещества», — сказал он в интервью «Газете.ru».
Генерал МВД отметил, что на долю «синтетики» пришлось 53,3% или 17 913 кг веществ. Наркотиков каннабисной группы было изъято 7 589 кг, из них больше пяти кг — марихуана, около двух кг — гашиш. Далее по распространённости следуют опиоиды — 12,2% от общей массы или 4 107 кг. На кокаин и его производные приходится 3 977 кг, то есть 11,8%. Также было изъято 40 тонн прекурсоров, из которых изготавливают наркотики.
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