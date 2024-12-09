Больше половины из изъятых: В МВД назвали самый «популярный» в России наркотик

За 2024 год правоохранительные органы изъяли из незаконного оборота 33,6 тонны наркотических средств, сообщил первый заместитель начальника главного управления по контролю за оборотом наркотиков (ГУНК) МВД России Кирилл Смуров. По его словам, больше половины запрещённых веществ были синтетического производства.

«В текущем году из незаконного оборота изъято более 38 тонн подконтрольных веществ, что на 25% больше, чем в прошлом году. Из них 33 580 кг — различного рода наркотические средства, 389 кг — психотропные и 4 532 кг — сильнодействующие вещества», — сказал он в интервью «Газете.ru».