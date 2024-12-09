Меркель: Путин намерен вернуть России статус великой державы
Президент России Владимир Путин инициировал переход страны на рыночные рельсы с целью вернуть ей статус великой державы. Об этом заявила бывший канцлер Германии Ангела Меркель в подкасте The Rest Is Politics.
Меркель поделилась своими размышлениями о том, как можно было бы внедрить демократию в Россию. Она отметила, что приватизация 1990-х годов дала гражданам возможность участвовать в распределении богатства, но многие использовали эту возможность для быстрой наживы, а затем тратили полученные средства или распродавали акции. Это, по её словам, привело к недостаточному развитию среднего класса и малого бизнеса в стране.
Она также подчеркнула, что Путин сумел «вывести россиян из хаоса», освободив их от власти олигархов и стабилизировав экономику, переведя её на рыночные рельсы.
Меркель вспомнила слова Путина о том, что распад Советского Союза был для него худшим событием ХХ века. В то же время она считает, что наихудшим событием прошлого века были нацизм и национал-социализм. По мнению экс-канцлера, недовольство распадом СССР и ослаблением России после падения Берлинской стены стало одной из причин начала военной операции на Украине. Она отметила, что Путин стремился восстановить Россию как великую державу и хорошо разбирался в экономике, что позволило ему быстро восстановить мощь страны, используя методы, усвоенные во время работы в КГБ.
Напомним, что ранее в своих мемуарах Ангела Меркель вспомнила о ситуации 2007 года, когда на переговорах с российским лидером появился чёрный лабрадор Владимир Путина. Сам президент России уже опроверг утверждение Меркель о том, что он якобы намеренно «пугал» её своим лабрадором Кони. Тем не менее он вновь извинился перед немецким политиком за этот инцидент.