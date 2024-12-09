Меркель: Путин намерен вернуть России статус великой державы

Президент России Владимир Путин инициировал переход страны на рыночные рельсы с целью вернуть ей статус великой державы. Об этом заявила бывший канцлер Германии Ангела Меркель в подкасте The Rest Is Politics.

Меркель поделилась своими размышлениями о том, как можно было бы внедрить демократию в Россию. Она отметила, что приватизация 1990-х годов дала гражданам возможность участвовать в распределении богатства, но многие использовали эту возможность для быстрой наживы, а затем тратили полученные средства или распродавали акции. Это, по её словам, привело к недостаточному развитию среднего класса и малого бизнеса в стране.

Она также подчеркнула, что Путин сумел «вывести россиян из хаоса», освободив их от власти олигархов и стабилизировав экономику, переведя её на рыночные рельсы.