«Дефицит нейромедиаторов»: В День техно врач раскрыл, как прослушивание этой музыки влияет на мозг человека
Психиатр Каторгин: Частое прослушивание техно чревато когнитивными нарушениями
Любители жанра техно в музыке рискуют нанести собственному организму серьёзный вред, так как любые громкие раздражители, в том числе на слуховой и зрительный анализатор, препятствуют развитию нейронных связей. Соответственно, могут снижаться когнитивные способности. Об этом Life.ru во Всемирный день техно-музыки, который отмечается 9 декабря, предупредил врач-психиатр Владимир Каторгин.
Надо учитывать ещё и возраст, и пол, и время прослушивания этой музыки. Может быть, какой-то совместный коктейль из техно и алкоголя не очень хорош. Если всю ночь тусоваться в клубе, просто не спать, то само по себе уже будет снижение когнитивных способностей даже без музыки.
По словам специалиста, любые громкие раздражители, в том числе на слуховой и зрительный анализатор, не способствуют развитию нейронных связей. Они, напротив, создают дефицит определённых нейромедиаторов, которые отвечают за настроение, сон, аппетит и когнитивные способности. А если ночь нагружена техно и алкоголем, то негативные последствия могут даже утраиваться. Но даже ежедневное прослушивание техно по нескольку часов может пагубно отразиться на работе головного мозга, заключил психиатр.
А ранее Life.ru писал, что наушники несут опасность не только для органов слуха, но и для мозга, выяснили недавно американские учёные. А если экономить на гаджетах и пользоваться поддельными музыкальными устройствами, существует риск взрыва наушников.
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