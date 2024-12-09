«Дефицит нейромедиаторов»: В День техно врач раскрыл, как прослушивание этой музыки влияет на мозг человека

Надо учитывать ещё и возраст, и пол, и время прослушивания этой музыки. Может быть, какой-то совместный коктейль из техно и алкоголя не очень хорош. Если всю ночь тусоваться в клубе, просто не спать, то само по себе уже будет снижение когнитивных способностей даже без музыки.