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Регион
9 декабря, 18:53

Мать призывавшего убивать курян футболиста Алиева* высказалась о его приезде в Суджу

Мать футболиста Алиева* сообщила, что не знала о приезде сына в Суджу

Александр Алиев* в Судже. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / aliev_sasha8

Александр Алиев* в Судже. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / aliev_sasha8

Мать экс-футболиста сборной Украины и московского «Локомотива» Александра Алиева* заявила, что ей ничего не известно о посещении её сыном оккупированного ВСУ города Суджа в Курской области. Женщина также отказалась поделиться своим личным отношением к произошедшему.

«Мне об этом ничего не известно», — приводит РИА «Новости» слова Марины Алиевой.

Ранее Алиев* в соцсетях опубликовал ролик, якобы снятый на фоне магазина в Судже. На кадрах, футболист, одетый в камуфляж, бронежилет и тактическую каску, издевательски приглашает сотрудников российских спецслужб арестовать его.

МВД РФ объявило в розыск футболиста Алиева, призывавшего ВСУ убивать курян
МВД РФ объявило в розыск футболиста Алиева, призывавшего ВСУ убивать курян

Напомним, Росфинмониторинг внёс в список экстремистов Алиева* в начале ноября. Бывший футболист призывал ВСУ убивать жителей Курской области, где проживают его родители. При этом мать спортсмена заявила, что не поддерживает связь с сыном.

* Внесён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Алена Пенчугина
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