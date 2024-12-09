Мать призывавшего убивать курян футболиста Алиева* высказалась о его приезде в Суджу

Мать экс-футболиста сборной Украины и московского «Локомотива» Александра Алиева* заявила, что ей ничего не известно о посещении её сыном оккупированного ВСУ города Суджа в Курской области. Женщина также отказалась поделиться своим личным отношением к произошедшему.

«Мне об этом ничего не известно», — приводит РИА «Новости» слова Марины Алиевой.

Ранее Алиев* в соцсетях опубликовал ролик, якобы снятый на фоне магазина в Судже. На кадрах, футболист, одетый в камуфляж, бронежилет и тактическую каску, издевательски приглашает сотрудников российских спецслужб арестовать его.