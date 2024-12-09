Мать призывавшего убивать курян футболиста Алиева* высказалась о его приезде в Суджу
Мать футболиста Алиева* сообщила, что не знала о приезде сына в Суджу
Александр Алиев* в Судже. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / aliev_sasha8
Мать экс-футболиста сборной Украины и московского «Локомотива» Александра Алиева* заявила, что ей ничего не известно о посещении её сыном оккупированного ВСУ города Суджа в Курской области. Женщина также отказалась поделиться своим личным отношением к произошедшему.
«Мне об этом ничего не известно», — приводит РИА «Новости» слова Марины Алиевой.
Ранее Алиев* в соцсетях опубликовал ролик, якобы снятый на фоне магазина в Судже. На кадрах, футболист, одетый в камуфляж, бронежилет и тактическую каску, издевательски приглашает сотрудников российских спецслужб арестовать его.
Напомним, Росфинмониторинг внёс в список экстремистов Алиева* в начале ноября. Бывший футболист призывал ВСУ убивать жителей Курской области, где проживают его родители. При этом мать спортсмена заявила, что не поддерживает связь с сыном.
* Внесён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.