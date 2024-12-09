Специальная военная операция (СВО)
Ситуация в Сирия
«Орешник» (ракета)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 декабря, 19:08

Смертей втрое больше, чем рождений: На Украине признали демографическую катастрофу

Нардеп Вагнер: Украина сталкивается с самым низким уровнем рождаемости в мире

Украина сегодня сталкивается с самым высоким уровнем смертности и самым низким уровнем рождаемости в мире. Об этом заявила член комитета Верховной рады по вопросам здоровья нации Виктория Вагнер, сообщает издание «Страна.ua».

По данным Министерства юстиции Незалежной, на которые сослалась Вагнер, в период с января по июнь 2024 года в стране родилось 87 655 человек, в то время как количество умерших составило 250 972. Это означает, что смертность в Украине почти втрое превышает рождаемость. Нардеп также отметила, что в период с 2018 по 2022 год соотношение смертности и рождаемости было примерно 2:1.

Ранее Life.ru сообщал, что украинская нация может полностью исчезнуть с лица земли через 180 лет. Уже к 2051 году население Украины может сократиться до 25 млн человек. Это вдвое меньше, чем было в 2001 году.

Воссоединение народов: Медведчук заявил, что уже 15,7 млн украинцев сбежали от Зеленского в Россию
Воссоединение народов: Медведчук заявил, что уже 15,7 млн украинцев сбежали от Зеленского в Россию
Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / podyom

Полина Никифорова
  • Новости
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar