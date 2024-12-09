Смертей втрое больше, чем рождений: На Украине признали демографическую катастрофу

По данным Министерства юстиции Незалежной, на которые сослалась Вагнер, в период с января по июнь 2024 года в стране родилось 87 655 человек, в то время как количество умерших составило 250 972. Это означает, что смертность в Украине почти втрое превышает рождаемость. Нардеп также отметила, что в период с 2018 по 2022 год соотношение смертности и рождаемости было примерно 2:1.