Смертей втрое больше, чем рождений: На Украине признали демографическую катастрофу
Нардеп Вагнер: Украина сталкивается с самым низким уровнем рождаемости в мире
Украина сегодня сталкивается с самым высоким уровнем смертности и самым низким уровнем рождаемости в мире. Об этом заявила член комитета Верховной рады по вопросам здоровья нации Виктория Вагнер, сообщает издание «Страна.ua».
По данным Министерства юстиции Незалежной, на которые сослалась Вагнер, в период с января по июнь 2024 года в стране родилось 87 655 человек, в то время как количество умерших составило 250 972. Это означает, что смертность в Украине почти втрое превышает рождаемость. Нардеп также отметила, что в период с 2018 по 2022 год соотношение смертности и рождаемости было примерно 2:1.
Ранее Life.ru сообщал, что украинская нация может полностью исчезнуть с лица земли через 180 лет. Уже к 2051 году население Украины может сократиться до 25 млн человек. Это вдвое меньше, чем было в 2001 году.
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