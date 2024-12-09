«Дал ясный сигнал»: Кадыров расшифровал послание Путина врагам России

Российский лидер Владимир Путин послал недружественным государствам чёткий сигнал о том, что не оставит безнаказанными любые попытки подорвать суверенитет нашей страны. Соответствующее заявление сделал глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, комментируя выступление политика на церемонии вручения медалей «Золотая звезда» Героям РФ 9 декабря.

Чиновник подчеркнул, что полностью солидарен со словами президента об объединении миллионов россиян, которые стремятся внести свой вклад в общее дело государства. Именно сплочённость народов РФ благодаря любви к Родине — залог нашей силы, уверен Кадыров.