«Дал ясный сигнал»: Кадыров расшифровал послание Путина врагам России
Кадыров: Речь Путина на вручении медалей Героям Росси — сигнал недоброжелателям
Российский лидер Владимир Путин послал недружественным государствам чёткий сигнал о том, что не оставит безнаказанными любые попытки подорвать суверенитет нашей страны. Соответствующее заявление сделал глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, комментируя выступление политика на церемонии вручения медалей «Золотая звезда» Героям РФ 9 декабря.
Чиновник подчеркнул, что полностью солидарен со словами президента об объединении миллионов россиян, которые стремятся внести свой вклад в общее дело государства. Именно сплочённость народов РФ благодаря любви к Родине — залог нашей силы, уверен Кадыров.
«Сегодня Россию боятся и уважают во всём мире. Безусловно, это заслуга Владимира Владимировича. Он обозначил чёткие приоритеты и дал ясный сигнал всем недоброжелателям, что не позволит подорвать целостность и суверенитет страны», — написал глава ЧР в Telegram.
Напомним, что торжественная церемония награждения отличившихся солдат и офицеров состоялась в Кремле 9 декабря. По окончании официальной части Путин лично побеседовал с военными за бокалом шампанского.
Life.ru