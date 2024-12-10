Попытка канадской оппозиции свергнуть Трюдо в третий раз потерпела неудачу

В Канаде Палата общин в третий раз отклонила инициативу оппозиционной Консервативной партии вынести вотум недоверия правительству премьер-министра Джастина Трюдо. На голосовании 152 депутата поддержали предложение, а 180 проголосовали против. Трансляция велась на сайте парламента страны.

Это уже третья попытка консерваторов добиться вотума недоверия в отношении Трюдо. Ранее в осенний период инициатива была дважды отклонена благодаря поддержке премьера частью оппозиционных партий. Причём для успешного вотума недоверия необходимо, чтобы инициативу консерваторов поддержало объединение всех оппозиционных сил. Напомним, что следующие парламентские выборы в Канаде намечены на октябрь 2025 года.