Попытка канадской оппозиции свергнуть Трюдо в третий раз потерпела неудачу
Палата общин Канады отклонила вотум недоверия правительству Джастина Трюдо
Джастин Трюдо. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Art Babych
В Канаде Палата общин в третий раз отклонила инициативу оппозиционной Консервативной партии вынести вотум недоверия правительству премьер-министра Джастина Трюдо. На голосовании 152 депутата поддержали предложение, а 180 проголосовали против. Трансляция велась на сайте парламента страны.
Это уже третья попытка консерваторов добиться вотума недоверия в отношении Трюдо. Ранее в осенний период инициатива была дважды отклонена благодаря поддержке премьера частью оппозиционных партий. Причём для успешного вотума недоверия необходимо, чтобы инициативу консерваторов поддержало объединение всех оппозиционных сил. Напомним, что следующие парламентские выборы в Канаде намечены на октябрь 2025 года.
Тем временем избранный президент США Дональд Трамп пригрозил Канаде обрушить её экономику и присоединить к Америке в качестве 51-го штата, если поток нелегальных мигрантов и наркотиков из страны не прекратится. Позднее республиканца возмутили и субсидии, которые Вашингтон выделяет Оттаве.