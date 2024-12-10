«Срочно оперировать»: Звезде «Спецназа» Балуеву поставили неутешительный диагноз
Актёр Александр Балуев готовится к операции на тазобедренном суставе
Александр Балуев. Обложка © ТАСС / Прокофьев Вячеслав
Театральные постановки с участием российского актёра театра и кино Александра Балуева оказались под угрозой отмен и переносов, так как артист готовится к плановой операции по эндопротезированию тазобедренного сустава. Об этом сообщает телеграм-канал Mash. Возможно, зрители не попадут на спектакли «Признание», «Муж в рассрочку», «Мещане» и «Роман».
Канал сообщает, что недавно у Балуева выявили тяжёлую форму и крайнюю степень износа структур сустава. Обычно, с такими диагнозами, люди не могут даже сидеть без болевых ощущений. Может расти температура тела. Врачи настаивают на скорей операции.
Восстановление после вмешательства может занять около полугода. Пока Александр от операции отказался, так как до конца января всё заполнено работой в разных городах России.
Александр Балуев получилось известность после выхода сериала «Следствие ведут Знатоки». Позже принимал участие в многосерийных проектах «Спецназ», «Антикиллер» и многих других приметных проектах 00-х годов.
Недавно актёра Бориса Щербакова прооперировали после перелома черепа и реанимации. Сообщается, что ему вправили смещённую скуловую кость и зафиксировали её металлической спицей: операция заняла всего десять минут, но носить такую конструкцию народному артисту придётся как минимум две недели. Напомним, недавно супруга обнаружила его в бессознательном состоянии посреди ночи. Врачи обнаружили перелом черепа и лицевой кости.