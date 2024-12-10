«Срочно оперировать»: Звезде «Спецназа» Балуеву поставили неутешительный диагноз

Театральные постановки с участием российского актёра театра и кино Александра Балуева оказались под угрозой отмен и переносов, так как артист готовится к плановой операции по эндопротезированию тазобедренного сустава. Об этом сообщает телеграм-канал Mash. Возможно, зрители не попадут на спектакли «Признание», «Муж в рассрочку», «Мещане» и «Роман».

Канал сообщает, что недавно у Балуева выявили тяжёлую форму и крайнюю степень износа структур сустава. Обычно, с такими диагнозами, люди не могут даже сидеть без болевых ощущений. Может расти температура тела. Врачи настаивают на скорей операции.

Восстановление после вмешательства может занять около полугода. Пока Александр от операции отказался, так как до конца января всё заполнено работой в разных городах России.

Александр Балуев получилось известность после выхода сериала «Следствие ведут Знатоки». Позже принимал участие в многосерийных проектах «Спецназ», «Антикиллер» и многих других приметных проектах 00-х годов.