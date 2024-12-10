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10 декабря, 07:57

«Трупный запах и антисанитария»: Заводчицу из Балашихи обвиняют в продаже заражённых щенков

360.ru: Заводчицу из Балашихи обвиняют в продаже щенков, заражённых паразитами

В подмосковной Балашихе разыгралась настоящая драма. Местная жительница Елизавета обвинила заводчицу Наталью в продаже заражённых паразитами щенков. Женщина заявила, что её двухмесячная собака породы мальтипу по кличке Теона, приобретённая 20 ноября, умерла из-за глистов.

«Заводчица предоставила подложные ветеринарные документы. Щенок был заражён глистами в невероятно большой степени, что стало причиной его смерти 2 декабря», — отметила хозяйка в беседе с 360.ru.

Она также подчеркнула, что это не единичный случай. По словам жительницы Балашихи, заводчица продаёт мальтипу, пуделей, шпицев, чихуахуа и щенков других пород не менее десяти лет. При этом животные якобы больные, а документы у них поддельные.

«Соседи неоднократно жаловались на ужасный трупный запах и антисанитарные условия в её квартире. Сколько животных погибло по её вине — неизвестно, но эта цифра, к сожалению, может быть очень большой и продолжать расти», — добавила Елизавета.

В день смерти щенка она обратилась в полицию, хотя сомневается, что заводчицу можно привлечь к ответственности. Женщина также организовала сбор подписей от соседей для подачи коллективной жалобы и занимается поиском других пострадавших. По её словам, больных щенков Наталья продаёт по 65-70 тысяч рублей.

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Ранее Life.ru сообщал, что неизвестные отравили крысиным ядом десятки собак в Подмосковье. От рук догхантеров погиб также пятимесячный щенок. А в Мытищах соседи отбили собаку у пьяного хозяина, который чуть не забил её до смерти.

Обложка ©

pixabay / JACLOU-DL

Борис Эльфанд
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