«Трупный запах и антисанитария»: Заводчицу из Балашихи обвиняют в продаже заражённых щенков

В подмосковной Балашихе разыгралась настоящая драма. Местная жительница Елизавета обвинила заводчицу Наталью в продаже заражённых паразитами щенков. Женщина заявила, что её двухмесячная собака породы мальтипу по кличке Теона, приобретённая 20 ноября, умерла из-за глистов.

«Заводчица предоставила подложные ветеринарные документы. Щенок был заражён глистами в невероятно большой степени, что стало причиной его смерти 2 декабря», — отметила хозяйка в беседе с 360.ru.

Она также подчеркнула, что это не единичный случай. По словам жительницы Балашихи, заводчица продаёт мальтипу, пуделей, шпицев, чихуахуа и щенков других пород не менее десяти лет. При этом животные якобы больные, а документы у них поддельные.

«Соседи неоднократно жаловались на ужасный трупный запах и антисанитарные условия в её квартире. Сколько животных погибло по её вине — неизвестно, но эта цифра, к сожалению, может быть очень большой и продолжать расти», — добавила Елизавета.