Иномарка без водителя переехала бабулю в Новосибирске
ГАИ: В Новосибирске машина без водителя наехала на пенсионерку, та пострадала
В Новосибирске машина неожиданно наехала на 78-летнюю пенсионерку, та пострадала. Обложка © Life.ru / Шедеврум
В Новосибирске машина без водителя покатилась с горки и переехала 78-летнюю пенсионерку. Об этом сообщили в городской Госавтоинспекции.
«Владелец автомобиля Toyota Avensis завёл его с автозапуска. Однако видимо забыл или не учёл, что иномарка стояла на скорости. Это привело к тому, что транспортное средство тронулось с места и покатилось прямо на пешеходов», — говорится в сообщении.
Автомобилист произвёл наезд на 78-летнюю женщину, она получила травмы. Пострадавшую экстренно госпитализировали в местную больницу, точно степень тяжести её состояния не известна. На месте провели работы сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Ранее в Москве произошло ДТП с участием автомобиля марки Honda Accord. Машина наехала на препятствие, после чего в ней зажало двоих людей. В этот же день произошло массовое ДТП с участием 11 машин.