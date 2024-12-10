Иномарка без водителя переехала бабулю в Новосибирске

В Новосибирске машина без водителя покатилась с горки и переехала 78-летнюю пенсионерку. Об этом сообщили в городской Госавтоинспекции.

«Владелец автомобиля Toyota Avensis завёл его с автозапуска. Однако видимо забыл или не учёл, что иномарка стояла на скорости. Это привело к тому, что транспортное средство тронулось с места и покатилось прямо на пешеходов», — говорится в сообщении.