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Регион
10 декабря, 07:26

Иномарка без водителя переехала бабулю в Новосибирске

ГАИ: В Новосибирске машина без водителя наехала на пенсионерку, та пострадала

В Новосибирске машина неожиданно наехала на 78-летнюю пенсионерку, та пострадала. Обложка © Life.ru / Шедеврум

В Новосибирске машина неожиданно наехала на 78-летнюю пенсионерку, та пострадала. Обложка © Life.ru / Шедеврум

В Новосибирске машина без водителя покатилась с горки и переехала 78-летнюю пенсионерку. Об этом сообщили в городской Госавтоинспекции.

«Владелец автомобиля Toyota Avensis завёл его с автозапуска. Однако видимо забыл или не учёл, что иномарка стояла на скорости. Это привело к тому, что транспортное средство тронулось с места и покатилось прямо на пешеходов», — говорится в сообщении.

Автомобилист произвёл наезд на 78-летнюю женщину, она получила травмы. Пострадавшую экстренно госпитализировали в местную больницу, точно степень тяжести её состояния не известна. На месте провели работы сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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Ранее в Москве произошло ДТП с участием автомобиля марки Honda Accord. Машина наехала на препятствие, после чего в ней зажало двоих людей. В этот же день произошло массовое ДТП с участием 11 машин.

Мария Любицкая
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