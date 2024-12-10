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10 декабря, 07:15

Построенный для Наоми Кэмпбелл подмосковный космодром обрёл нового хозяина

Экс-гонщик Никита Мазепин купил космодом в Барвихе, построенный для Кэмпбелл

Никита Мазепин. Обложка © ТАСС / Антон Новодережкин

Никита Мазепин. Обложка © ТАСС / Антон Новодережкин

Построенный в подмосковной Барвихе космодом миллиардера Владислава Доронина обрёл нового хозяина. По информации Mash, владельцем особняка стал сын владельца «Уралкалия» и бывший гонщик «Формулы-1» Никита Мазепин.

Космодром для Наоми Кэмпбелл. Видео © Mash

Сообщается, что за космодром гонщик отдал 4,5 млрд. Это последняя цена за дом и землю, которая предназначалась для модели Наоми Кэмпбелл. За эту сумму он получил: 75 гектаров земли и 35-метровый в высоту дом. В нём есть спа-центр, 25-метровый бассейн, тренажёрный зал, ночной клуб, баня размером с трёхкомнатную квартиру в центре столицы и 333-метровый домик для охранников.

После того как Владислав расстался с Наоми, выставил его на продажу. И не мог продать около 10 лет — цену снижал постепенно, но это не спасало. Два года назад отчаялся и переписал на маму. Теперь новым обладателем стал Никита Мазепин.

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А недавно Мазепин сообщил, что не собирается возвращаться в «Формулу-1», несмотря на то, что с него сняли европейские санкции. По словам спортсмена, по достижении 25-летнего возраста он решил ставить перед собой цели, которые не связаны «со скоростью и трофеями».

Оксана Попова
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