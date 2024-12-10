Построенный для Наоми Кэмпбелл подмосковный космодром обрёл нового хозяина

Построенный в подмосковной Барвихе космодом миллиардера Владислава Доронина обрёл нового хозяина. По информации Mash, владельцем особняка стал сын владельца «Уралкалия» и бывший гонщик «Формулы-1» Никита Мазепин.

Космодром для Наоми Кэмпбелл. Видео © Mash

Сообщается, что за космодром гонщик отдал 4,5 млрд. Это последняя цена за дом и землю, которая предназначалась для модели Наоми Кэмпбелл. За эту сумму он получил: 75 гектаров земли и 35-метровый в высоту дом. В нём есть спа-центр, 25-метровый бассейн, тренажёрный зал, ночной клуб, баня размером с трёхкомнатную квартиру в центре столицы и 333-метровый домик для охранников.