Построенный для Наоми Кэмпбелл подмосковный космодром обрёл нового хозяина
Экс-гонщик Никита Мазепин купил космодом в Барвихе, построенный для Кэмпбелл
Никита Мазепин. Обложка © ТАСС / Антон Новодережкин
Построенный в подмосковной Барвихе космодом миллиардера Владислава Доронина обрёл нового хозяина. По информации Mash, владельцем особняка стал сын владельца «Уралкалия» и бывший гонщик «Формулы-1» Никита Мазепин.
Космодром для Наоми Кэмпбелл. Видео © Mash
Сообщается, что за космодром гонщик отдал 4,5 млрд. Это последняя цена за дом и землю, которая предназначалась для модели Наоми Кэмпбелл. За эту сумму он получил: 75 гектаров земли и 35-метровый в высоту дом. В нём есть спа-центр, 25-метровый бассейн, тренажёрный зал, ночной клуб, баня размером с трёхкомнатную квартиру в центре столицы и 333-метровый домик для охранников.
После того как Владислав расстался с Наоми, выставил его на продажу. И не мог продать около 10 лет — цену снижал постепенно, но это не спасало. Два года назад отчаялся и переписал на маму. Теперь новым обладателем стал Никита Мазепин.
А недавно Мазепин сообщил, что не собирается возвращаться в «Формулу-1», несмотря на то, что с него сняли европейские санкции. По словам спортсмена, по достижении 25-летнего возраста он решил ставить перед собой цели, которые не связаны «со скоростью и трофеями».