Разведчики Дульцевы приезжали в РФ на ЧМ по футболу как аргентинские болельщики

Нелегалы Артём и Анна Дульцевы, вернувшиеся в России, рассказали, как им удавалось приезжать на родину. За границей им приходилось использовать имена граждан Аргентины — Людвига Гиша и Марии Розы Майер Муньос.

«Пару раз мы приезжали в Россию, но это было очень непросто организовать, сами понимаете», — сообщил Дульцев в интервью журналу «Разведчик» и добавил, что им удалось вернуться домой во время чемпионата мира по футболку, проходившего в России в 2018 году.

Дульцевы предусмотрительно приехали в страну под видом иностранцев. Они посетили несколько матчей, в том числе в родном городе Ани — Нижнем Новгороде — на игру Аргентины и Хорватии. Пара отметила, что находиться среди аргентинцев на матче в РФ было довольно странно, ведь они были «вроде бы дома, но чужие». Также вместе с супругами путешествовали их дети София и Даниил, которые родились уже за рубежом.

«Аргентина тогда крупно проиграла, из‑за чего София расстроилась, даже всплакнула. Тогда же нам удалось организовать и встречу с родными. Всё‑таки увиделись!», — рассказал Дульцев. Воссоединение семьи произошло на даче. Разведчики вспомнили, что дети не осознавали, кто перед ними находится, потому вели себя довольно тихо.