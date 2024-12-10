Разведчики Дульцевы приезжали в РФ на ЧМ по футболу как аргентинские болельщики
Семья Дульцевых. Обложка © ТАСС / POOL / Михаил Воскресенский
Нелегалы Артём и Анна Дульцевы, вернувшиеся в России, рассказали, как им удавалось приезжать на родину. За границей им приходилось использовать имена граждан Аргентины — Людвига Гиша и Марии Розы Майер Муньос.
«Пару раз мы приезжали в Россию, но это было очень непросто организовать, сами понимаете», — сообщил Дульцев в интервью журналу «Разведчик» и добавил, что им удалось вернуться домой во время чемпионата мира по футболку, проходившего в России в 2018 году.
Дульцевы предусмотрительно приехали в страну под видом иностранцев. Они посетили несколько матчей, в том числе в родном городе Ани — Нижнем Новгороде — на игру Аргентины и Хорватии. Пара отметила, что находиться среди аргентинцев на матче в РФ было довольно странно, ведь они были «вроде бы дома, но чужие». Также вместе с супругами путешествовали их дети София и Даниил, которые родились уже за рубежом.
«Аргентина тогда крупно проиграла, из‑за чего София расстроилась, даже всплакнула. Тогда же нам удалось организовать и встречу с родными. Всё‑таки увиделись!», — рассказал Дульцев. Воссоединение семьи произошло на даче. Разведчики вспомнили, что дети не осознавали, кто перед ними находится, потому вели себя довольно тихо.
Напомним, 1 августа Россия провела крупнейший со времён СССР обмен заключёнными с Западом. На родину вернулись восемь россиян. Среди них Артём и Анна Дульцевы, которые отбывали срок в Словении. Разведчица не смогла сдержать слёз, когда увидела главу государства Владимира Путина и почётный караул в аэропорту Внуково. Вместе с парой в Россию вернулись и их двое детей: София и Даня. Дульцевы жили за рубежом сначала в Аргентине, где появились на свет их дети. Затем разведчики прилетели в Словению. В Европе супруги занимались IT-технологиями, пока их не обвинили в шпионаже и не осудили на год и семь месяцев, а затем и вовсе забрали детей. София и Даня узнали о том, что они русские, уже в самолёте, когда их вместе с родителями возвращали в Россию.