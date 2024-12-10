Президенту Бразилии провели трепанацию черепа
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. Обложка © ТАСС / Zuma
Президенту Бразилии Луису Инасиу Луле да Силве провели трепанацию черепа, чтобы убрать гематому, которая образовалась из-за несчастного случая.
Да Силва попал в больницу в вечером 9 декабря, он жаловался на головные боли. МРТ показало внутричерепное кровоизлияние, оно возникло в результате несчастного случая 19 октября. После этого президента перевели в больницу Сан-Паулу, где сделали трепанацию черепа.
«Операция прошла без осложнений. В настоящее время президент чувствует себя хорошо, находится под наблюдением в палате интенсивной терапии», — говорится в сообщении на сайте больницы Сирио-Либанес.
Напомним, что из-за травмы головы бразильский лидер Луис Инасиу Лула да Силва не смог посетить саммит БРИКС в Казани в конце октября. Президент принял участие в мероприятиях в формате видеосвязи. Травма оказалась немаленькой, да Силве даже пришлось накладывать швы.