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10 декабря, 08:30

Президенту Бразилии провели трепанацию черепа

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. Обложка © ТАСС / Zuma

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. Обложка © ТАСС / Zuma

Президенту Бразилии Луису Инасиу Луле да Силве провели трепанацию черепа, чтобы убрать гематому, которая образовалась из-за несчастного случая.

Да Силва попал в больницу в вечером 9 декабря, он жаловался на головные боли. МРТ показало внутричерепное кровоизлияние, оно возникло в результате несчастного случая 19 октября. После этого президента перевели в больницу Сан-Паулу, где сделали трепанацию черепа.

«Операция прошла без осложнений. В настоящее время президент чувствует себя хорошо, находится под наблюдением в палате интенсивной терапии», — говорится в сообщении на сайте больницы Сирио-Либанес.

Президент Бразилии Лула да Силва показал первое фото после травмы затылка
Президент Бразилии Лула да Силва показал первое фото после травмы затылка

Напомним, что из-за травмы головы бразильский лидер Луис Инасиу Лула да Силва не смог посетить саммит БРИКС в Казани в конце октября. Президент принял участие в мероприятиях в формате видеосвязи. Травма оказалась немаленькой, да Силве даже пришлось накладывать швы.

Александра Вишнякова
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