Президенту Бразилии провели трепанацию черепа

Президенту Бразилии Луису Инасиу Луле да Силве провели трепанацию черепа, чтобы убрать гематому, которая образовалась из-за несчастного случая.

Да Силва попал в больницу в вечером 9 декабря, он жаловался на головные боли. МРТ показало внутричерепное кровоизлияние, оно возникло в результате несчастного случая 19 октября. После этого президента перевели в больницу Сан-Паулу, где сделали трепанацию черепа.