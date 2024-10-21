Президент Бразилии Лула да Силва показал первое фото после травмы затылка

Бразильский лидер Лула да Силва опубликовал в соцсетях первый снимок после травмы головы, которую он получил у себя дома. На фото запечатлена рабочая встреча политика со специальным советником Селсу Аморимом и министром институциональных отношений Александром Падильей. Президент выглядит вполне здоровым, ничто не напоминает о недавнем ушибе.