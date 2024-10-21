Президент Бразилии Лула да Силва показал первое фото после травмы затылка
Лула да Силва после травмы головы. Обложка © X / Lula
Бразильский лидер Лула да Силва опубликовал в соцсетях первый снимок после травмы головы, которую он получил у себя дома. На фото запечатлена рабочая встреча политика со специальным советником Селсу Аморимом и министром институциональных отношений Александром Падильей. Президент выглядит вполне здоровым, ничто не напоминает о недавнем ушибе.
«Мы говорили о внутренней и международной политической повестке на будущие дни», — написал глава государства.
Ранее сообщалось, что Лула да Силва получил травму затылка с кровоизлиянием в мозг. Политику даже наложили несколько швов. Из-за ушиба президент не сможет посетить саммит БРИКС в Казани. Врач попросту запретил ему совершать длительные авиаперелёты. Делегацию Бразилии возглавит министр иностранных дел страны Мауру Вьейра.