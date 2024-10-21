Президент Бразилии Лула да Силва получил травму затылка с кровоизлиянием в мозг
Стало известно, какую травму дома получил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. Оказалось, что лидер страны сильно травмировал затылок, ему наложили швы. Также у него произошло небольшое кровоизлияние в мозг, передаёт G1.
«Травма была не маленькой, она была значительной в затылочной области. Ему пришлось накладывать швы, <...> также произошло небольшое кровоизлияние в лобно-височной области мозга», — приводит новостной портал слова его врача.
Сейчас президент чувствует себя хорошо и уже может дальше продолжать работу. Помимо этого он пройдёт обследования, потому что кровотечения могут усилиться в последующие после травмы дни.
Напомним, что Лула да Силва не сможет принять участие в саммите из-за состояния здоровья. Врач запретил ему длительные авиаперелёты, так как накануне обследования президент получил травму головы дома. На встречу вместо лидера страны прилетит министр иностранных дел Мауру Вьейра. Сам XVI саммит БРИКС начнётся уже 22 октября и продлится три дня. Это будет событие исторического масштаба, уверены эксперты. О растущей популярности объединения говорит очередь из десятков государств, что хотели бы присоединиться к экономическому блоку.
ТАСС / AP / Julia Demaree Nikhinson