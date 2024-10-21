Президент Бразилии Лула да Силва получил травму затылка с кровоизлиянием в мозг

Стало известно, какую травму дома получил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. Оказалось, что лидер страны сильно травмировал затылок, ему наложили швы. Также у него произошло небольшое кровоизлияние в мозг, передаёт G1.

«Травма была не маленькой, она была значительной в затылочной области. Ему пришлось накладывать швы, <...> также произошло небольшое кровоизлияние в лобно-височной области мозга», — приводит новостной портал слова его врача.