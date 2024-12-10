Ежедневная криостимуляция: Учёные выяснили, как холод влияет на качество сна
Французские учёные установили, что криостимуляция может улучшить качество сна
Непродолжительное пребывание на морозе способствует улучшению качества сна. К такому выводу пришли французские учёные из Университета Пуатье, сообщает «Москва 24».
Так, специалисты провели эксперимент с 20 добровольцами, которым предлагали каждое утро проводить в криостимулирующей камере с температурой минус 90 градусов по пять минут. После люди занимались обычными делами, за исключением распития спиртного и кофе, а также физических нагрузок. Ночью же учёные мониторили их состояние с помощью датчиков.
Анализ собранных данных и анкетирование участников показали, что у всех улучшилось настроение и снизилась тревожность, особенно у женщин. Наиболее значимым результатом стало увеличение продолжительности медленного сна в среднем на 7,3 минуты за первые два цикла. Иными словами, люди, проводившие несколько минут в условиях экстремального холода, не только улучшили качество сна, но и повысили эффективность восстановления организма на следующий день.
Тем не менее влияние «морозной терапии» не отразилось на всех аспектах сна. Скорость засыпания осталась прежней. Кроме того, продолжительность быстрой фазы сна не изменилась ни у одного из участников. Однако французские учёные намерены продолжить эксперименты, чтобы найти оптимальные параметры для удушения качества сна.
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