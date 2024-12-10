Ежедневная криостимуляция: Учёные выяснили, как холод влияет на качество сна

Непродолжительное пребывание на морозе способствует улучшению качества сна. К такому выводу пришли французские учёные из Университета Пуатье, сообщает «Москва 24».

Так, специалисты провели эксперимент с 20 добровольцами, которым предлагали каждое утро проводить в криостимулирующей камере с температурой минус 90 градусов по пять минут. После люди занимались обычными делами, за исключением распития спиртного и кофе, а также физических нагрузок. Ночью же учёные мониторили их состояние с помощью датчиков.

Анализ собранных данных и анкетирование участников показали, что у всех улучшилось настроение и снизилась тревожность, особенно у женщин. Наиболее значимым результатом стало увеличение продолжительности медленного сна в среднем на 7,3 минуты за первые два цикла. Иными словами, люди, проводившие несколько минут в условиях экстремального холода, не только улучшили качество сна, но и повысили эффективность восстановления организма на следующий день.