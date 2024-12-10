Траты, увольнения и ссоры: Россияне рассказали о самых безрассудных поступках в 2024 году
RT: Более половины россиян в 2024 году совершали безрассудные поступки
В ходе опроса, проведённого сервисом «Работа.ру», 53% россиян признались, что в уходящем году совершали безрассудные поступки. К ним участники исследования отнесли спонтанные покупки (44%), смену работы (21%), а также ссоры с близкими (20%), сообщает RT.
Ещё 16% респондентов заявили, что брали необдуманные кредиты. А 15% опрошенных признались, что конфликтовали с коллегами или руководством. В то же время 8% россиян посчитали безрассудством ремонт, 7% — покупку обучающих курсов, а 5% пожаловались на переезд. Ещё по 4% респондентов отметили покупку смартфона и появление питомца в доме.
Среди непопулярных безрассудных поступков аналитики выделили разводы (3%), изменение внешности, переход на фриланс и покупку автомобиля (по 2%). В варианте ответа «другое» участники опроса указали работу в другой стране, ненужные знакомства и даже восхождение на Эльбрус.
Ранее Life.ru сообщил, что россияне чаще стали участвовать в благотворительности и реже подавать милостыню. А ещё в ходе опроса граждане признались, что их бесит чужое чавканье и незнание столового этикета.
Life.ru