Траты, увольнения и ссоры: Россияне рассказали о самых безрассудных поступках в 2024 году

В ходе опроса, проведённого сервисом «Работа.ру», 53% россиян признались, что в уходящем году совершали безрассудные поступки. К ним участники исследования отнесли спонтанные покупки (44%), смену работы (21%), а также ссоры с близкими (20%), сообщает RT.

Ещё 16% респондентов заявили, что брали необдуманные кредиты. А 15% опрошенных признались, что конфликтовали с коллегами или руководством. В то же время 8% россиян посчитали безрассудством ремонт, 7% — покупку обучающих курсов, а 5% пожаловались на переезд. Ещё по 4% респондентов отметили покупку смартфона и появление питомца в доме.