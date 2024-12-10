Полковник ВСУ Селезнёв упрекнул украинские службы, недооценившие Россию
Бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнёв в эфире телеканала «НТА» заявил, что украинские спецслужбы и военные аналитики не смогли адекватно оценить потенциал России. Он напомнил о прежних иллюзиях, когда ожидали, что к началу октября наступательный потенциал российской армии будет исчерпан, но этого не произошло.
Селезнев отметил, что в Украине также ошибались в оценке способности России производить вооружение и беспилотники в нужных объёмах.
«Некоторые военные эксперты утверждали, что Россия не сможет производить тысячу дронов в месяц, однако на практике противник способен создавать и две, и даже более двух тысяч дронов», — подчеркнул он.
Полковник также указал на переоценку возможностей личного состава ВСУ, выразив сомнение в том, что украинские солдаты, испытывающие серьезное психо-эмоциональное давление, смогут продолжать вести боевые действия.
Тем временем украинские формирования продолжают терпеть крах в курском приграничье. По информации Министерства обороны РФ, за минувшие сутки они потеряли там две сотни бойцов. А в Сумской области ликвидирован подполковник ВСУ Эдуард Кравченко, который руководил вторжением киевского режима на территорию Курской области.
Kandinsky 3.1 / Life.ru