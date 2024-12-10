Депутат Государственной Думы от Курской области Николай Иванов (КПРФ) сообщил о значительных разрушениях, причиненных украинскими вооруженными силами в регионе.

По его данным, на территории области было уничтожено 1366 промышленных предприятий и объектов предпринимательства, что оценивается в 17,375 миллиарда рублей. Кроме того, 400 социальных объектов были разрушены, что обошлось в 58,3 миллиарда рублей.

Иванов также отметил, что все комбайны и тракторы, попавшие в руки ВСУ, были угнаны на территорию Украины. Он сообщил о потере более 300 тысяч свиней и 27 тысяч голов крупного рогатого скота, а также о похищении 300 тысяч тонн убранного зерна со складов. В результате действий ВСУ было разрушено или пришло в негодность 1112 километров автомобильных дорог, что составляет 12% от общего протяженности дорожной сети Курской области, а также пострадали 36 мостов.