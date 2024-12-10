Депутат от Курской области заявил, что из-за действий ВСУ регион лишился 1366 предприятий
Депутат Иванов: ВСУ разрушили в Курской области 1366 предприятий
Депутат Государственной Думы от Курской области Николай Иванов (КПРФ) сообщил о значительных разрушениях, причиненных украинскими вооруженными силами в регионе.
По его данным, на территории области было уничтожено 1366 промышленных предприятий и объектов предпринимательства, что оценивается в 17,375 миллиарда рублей. Кроме того, 400 социальных объектов были разрушены, что обошлось в 58,3 миллиарда рублей.
Иванов также отметил, что все комбайны и тракторы, попавшие в руки ВСУ, были угнаны на территорию Украины. Он сообщил о потере более 300 тысяч свиней и 27 тысяч голов крупного рогатого скота, а также о похищении 300 тысяч тонн убранного зерна со складов. В результате действий ВСУ было разрушено или пришло в негодность 1112 километров автомобильных дорог, что составляет 12% от общего протяженности дорожной сети Курской области, а также пострадали 36 мостов.
Тем не менее, украинские вооружённые формирования продолжают терпеть крах в курском приграничье. По информации Министерства обороны, за минувшие сутки они потеряли там две сотни бойцов. А в Сумской области ликвидирован подполковник ВСУ Эдуард Кравченко. Это он непосредственно руководил вторжением киевского режима на территорию российского региона.
Kandinsky 3.1/ Life.ru