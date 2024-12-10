Спрос огромный: Кадышева на волне хайпа задрала ценник на выступления в два раза

Народная артистка России Надежда Кадышева переживает вторую волну популярности, ведь её песни стали хайповыми среди молодёжи. На этом фоне звезда подняла стоимость корпоративов. Если ранее она соглашалась на гонорар в 2-3 миллиона рублей, то теперь запрашивает 5-6 миллионов, сообщает kp.ru со ссылкой на агентство по организации мероприятий.

По словам источника издания, спрос на певицу огромный, как сейчас, так и на 2025 год. Однако исполнительница народных песен берёт далеко не каждый заказ, зато работает с самоотдачей, если соглашается.

К слову, райдер у Кадышевой довольно скромный — без «звёздных закидонов», заметил источник. Певица с мужем летает бизнес-классом, а ансамбль «Золотое кольцо» — экономическим. Алкоголя в райдере нет, только вода без газа и молоко.