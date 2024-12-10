Путин рассказал, какие школьные предметы закладывают культурный код россиян

«Я считаю, что то, что вы отметили о значении истории, литературы и географии, абсолютно верно. Эти дисциплины действительно формируют наш культурный код, что имеет огромное значение», — заявил российский лидер на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека во вторник.

Ранее в того же заседания президент России обратил внимание на то, что в последнее время ведутся разговоры о перегруженности врачей и учителей различными отчётными документами. Он выразил надежду, что есть позитивные изменения по этому вопросу. Речь шла и об обучении мигрантов русскому языку. Путин обменялся мнениями по этому вопросу с председателем СПЧ Валерием Фадеевым.