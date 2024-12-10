Специальная военная операция (СВО)
Ситуация в Сирия
«Орешник» (ракета)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 декабря, 14:38

«Що таке квадробери»: Стало известно, что чаще всего гуглили украинцы в этом году

В 2024 году украинцы чаще всего искали в интернете графики отключения света

В 2024 году жители Украины чаще всего искали в Google графики отключения света. Следом по популярности идут «Евро 2024», «Сырский», «Олимпийские игры 2024», «Пасха 2024» и «Суджа».

Самыми главными покупками в уходящем году стали энергетические аппараты разного толка: от инверторов до солнечных панелей. Для забавы в жизнях людей тоже нашлось место. Украинцы часто покупали дубайский шоколад, сквиш лапку и тюбинги. Изучать сленг также не забывали, часто уточняли, «що таке» МСЭК, РЭБ, чиназес, квадроберы и бусификация.

Украинцы испугались сидеть зимой до 14 часов без света и тепла
Украинцы испугались сидеть зимой до 14 часов без света и тепла

Напомним, отсутствие электричества в домах украинцев является уже привычным явлением. Российские войска регулярно наносят удары по объектам энергоструктуры. Иногда случаются отключения света на всей территории страны.

Обложка ©

Kandinsky 3.1 / Life.ru

Николай Рюмин
  • Новости
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar