«Що таке квадробери»: Стало известно, что чаще всего гуглили украинцы в этом году

В 2024 году жители Украины чаще всего искали в Google графики отключения света. Следом по популярности идут «Евро 2024», «Сырский», «Олимпийские игры 2024», «Пасха 2024» и «Суджа».

Самыми главными покупками в уходящем году стали энергетические аппараты разного толка: от инверторов до солнечных панелей. Для забавы в жизнях людей тоже нашлось место. Украинцы часто покупали дубайский шоколад, сквиш лапку и тюбинги. Изучать сленг также не забывали, часто уточняли, «що таке» МСЭК, РЭБ, чиназес, квадроберы и бусификация.