В Осло состоялось вручение Нобелевской премии мира
Нобелевскую премию мира вручили представителям Nihon Hidankyo
Представители японской ассоциации Nihon Hidankyo, ставшей лауреатом Нобелевской премии мира 2024 годa. Фото © AP/TASS
В столице Норвегии состоялась церемония вручения Нобелевской премии мира, которую получили представители японской организации Nihon Hidankyo. Эта организация объединяет выживших после атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки, известных как хибакуся.
Сопредседатель группы Теруми Танака, принимая награду на торжественном мероприятии в Осло, поделился своими воспоминаниями о том, как люди страдали и умирали после применения ядерного оружия. Он подчеркнул, что такие события не должны повторяться. Танака выразил надежду, что молодежь продолжит их дело. "Через десять лет, возможно, нас останется лишь немногие, кто сможет рассказать о тех ужасах. Я надеюсь, что следующее поколение найдет пути для развития наших усилий и продвижения нашего движения", - отметил он.
Nihon Hidankyo была основана в 1956 году и объединяет локальные японские сообщества, состоящие из переживших атомные бомбардировки в августе 1945 года. На протяжении многих лет организация направляла резолюции и обращения в ООН и другие международные структуры, выступая за полный отказ от ядерного оружия. В этом году внимание к деятельности Nihon Hidankyo возросло на фоне усилившейся ядерной риторики в мире. Москва, в свою очередь, возлагает всю ответственность за увеличение ядерной угрозы на США и их союзников по НАТО.
А ранее депутат Верховной рады от партии Владимира Зеленского «Слуга народа» Александр Мережко выдвинул кандидатуру избранного президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира. К слову, Александр Лукашенко тоже обещал, что Белоруссия выдвинет Трампа на Нобелевскую премию мира, если тому удастся сдержать обещание и прекратить идущие в мире войны.