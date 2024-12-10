В Осло состоялось вручение Нобелевской премии мира

В столице Норвегии состоялась церемония вручения Нобелевской премии мира, которую получили представители японской организации Nihon Hidankyo. Эта организация объединяет выживших после атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки, известных как хибакуся.

Сопредседатель группы Теруми Танака, принимая награду на торжественном мероприятии в Осло, поделился своими воспоминаниями о том, как люди страдали и умирали после применения ядерного оружия. Он подчеркнул, что такие события не должны повторяться. Танака выразил надежду, что молодежь продолжит их дело. "Через десять лет, возможно, нас останется лишь немногие, кто сможет рассказать о тех ужасах. Я надеюсь, что следующее поколение найдет пути для развития наших усилий и продвижения нашего движения", - отметил он.