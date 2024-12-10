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10 декабря, 15:28

Путин признался, что не сразу согласился назначить Цивилёву замглавы Минобороны

Президент России Владимир Путин сообщил, что не сразу согласился на назначение Анны Цивилёвой на пост замминистра обороны РФ из-за значимости её работы в фонде «Защитники Отечества».

«Я считал, что ей следует сосредоточиться на работе фонда, помогая нашим бойцам, которые возвращаются с линии боевого соприкосновения, и их семьям. Тем не менее, работа фонда продолжается и, возможно, стала даже более целенаправленной», — отметил президент на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) во вторник.

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Напомним, что 17 августа Владимир Путин назначил Анну Цивилёву статс-секретарёмм — заместителем министра обороны, а в октябре присвоил ей чин действительного государственного советника третьего класса, соответствующий званию генерал-майора. Помимо этого, Цивилёва является главой госфонда «Защитники Отечества», который занимается вопросами поддержки участников спецоперации (СВО).

Обложка ©

Михаил Метцель/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Марина Фещенко
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