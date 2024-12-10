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10 декабря, 16:20

Jay-Z потребовал раскрыть личность женщины, обвинившей его в изнасиловании

Известный американский рэпер Jay-Z. Обложка © Wikipedia

Известный американский рэпер Jay-Z. Обложка © Wikipedia

Адвокаты известного рэпера Jay-Z, выступили с требованием раскрыть личность женщины, обвинившей его в изнасиловании в 2000 году. По их мнению, анонимность обвинительницы, укрывающейся под псевдонимом Джейн Доу, не позволяет объективно рассмотреть дело и способствует «вымогательскому» досудебному соглашению. Об этом сообщает издание Daily Beast со ссылкой на документ.

Иск против Jay-Z и ещё одного рэпера, Шона «P. Diddy» Комбса, был подан адвокатом Тони Бузби. В документе говорится, что инцидент произошёл на вечеринке после церемонии вручения премии MTV Video Music Awards, когда обвинительнице было 13 лет. Женщина утверждает, что была одурманена после употребления напитка и подверглась насилию со стороны обоих музыкантов.

Адвокаты Jay-Z подали ходатайство с просьбой суду отклонить иск, если имя обвинительницы не будет раскрыто. Юрист Алекс Спиро заявил, что сохранение анонимности несовместимо с принципами справедливости и мешает защите Картеру. Он также подчеркнул, что анонимность позволяет истице и её адвокату порочить имя ответчика, нанося ущерб его репутации.

Тони Бузби, представляющий интересы обвинительницы, отверг обвинения в вымогательстве, назвав их «глупыми». Он подчеркнул, что письма с требованиями компенсации рассылаются ежедневно по всей территории США, и попытки отвлечь внимание от предполагаемых преступлений не запугают его и его клиентку.

Jay-Z категорически отвергает все обвинения и призывает к подаче уголовного дела, если обвинения имеют под собой основания. Он считает, что в случае подтверждения фактов, виновные должны понести суровое наказание.

Скандал вокруг P. Diddy разгорелся осенью 2023 года, когда его бывшая девушка Кассандра Вентура обвинила его в сексуализированном насилии и шантаже. Позже стало известно, что против него готовятся десятки исков, обвиняющих репера в серьёзных преступлениях, включая торговлю людьми и растление малолетних. Судебные слушания по делу P. Diddy назначены на май.

В США призвали приговорить обвиняемых в насилии P. Diddy и Jay-Z к смертной казни
В США призвали приговорить обвиняемых в насилии P. Diddy и Jay-Z к смертной казни

Напомним, ранее рэпера Jay-Z назвали соучастником дела P. Diddy об изнасиловании 13-летней, которое произошло на вечеринке после церемонии MTV Video Music Awards 2000 года. По данным иска, девочка пыталась попасть на церемонию или вечеринку после награждения, обращаясь к водителям лимузинов в надежде получить билет. Рэпер отверг обвинения и обвинил адвоката в шантаже.

Валентина Раппопорт
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