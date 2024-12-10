Путин высоко оценил помощь СПЧ участникам спецоперации и их семьям
Президент России Владимир Путин высоко оценил помощь Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), участникам спецоперации (СВО) и их семьям. Об этом глава государства заявил на ежегодном заседании СПЧ, которое он проводил по видеосвязи.
Путин по видеосвязи проводит заседание СПЧ. Видео © Telegram / Кремль. Новости
«Сразу же отмечу вашу деятельную помощь участникам СВО и их семьям», — сказал глава государства.
Путин отметил, что члены СПЧ оказывают помощь жителям территорий, подвергающимся обстрелам со стороны ВСУ, и активно работают над обеспечением солдат на передовой. По его словам, их действия направлены на поддержку граждан, находящихся в зоне конфликта, и на повышение морального духа военнослужащих, которые защищают нашу страну.
Ранее Путин, выступая на этом заседании, подчеркнул важность работы СПЧ по фиксации нарушений прав мирных жителей со стороны Киева. Глава государства также назвал основной приоритет в работе российских властей.