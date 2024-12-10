Путин высоко оценил помощь СПЧ участникам спецоперации и их семьям

Президент России Владимир Путин высоко оценил помощь Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), участникам спецоперации (СВО) и их семьям. Об этом глава государства заявил на ежегодном заседании СПЧ, которое он проводил по видеосвязи.

Путин по видеосвязи проводит заседание СПЧ. Видео © Telegram / Кремль. Новости

«Сразу же отмечу вашу деятельную помощь участникам СВО и их семьям», — сказал глава государства.