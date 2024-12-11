Два ассиста Мичкова принесли «Филадельфии» победу над «Коламбусом»
ХК «Филадельфия Флайерз» на выезде одолел «Коламбус Блю Джекетс» в конкурентной встрече в рамках регулярного чемпионата НХЛ. Игра завершилась со счётом 5:3. Вклад в победу внёс форвард гостей, россиянин Матвей Мичков, который оформил сразу два ассиста.
Первый период завершился с преимуществом «Филадельфии»: сначала отличился Ноа Кейтс, а в середине отрезка Оуэн Типпетт удвоил разрыв. На 27-й и 40-й минутах Трэвис Конекны оформил дубль, а к началу третьего периода Морган Фрост поставил точку в атакующем выступлении «Филадельфии», забив пятую шайбу. Зак Веренски, Шон Монахан и Кент Джонсон из команды хозяев постарались сократить отставание, забив по шайбе в третьем периоде, но этого оказалось недостаточно для победы.
Российский форвард Матвей Мичков продолжает свою впечатляющую серию, отдав две результативные передачи в этой встрече. 20-летний нападающий «Филадельфии» продлил результативную серию до пяти матчей, набрав в общей сложности 27 очков (11 голов и 16 ассистов). Он уверенно возглавляет гонку бомбардиров среди новичков, опережая защитника «Монреаля» Лэйна Хатсона, в активе которого 19 очков.
Напомним, что 6 декабря Мичков установил рекорд, забросив более 20 очков за сезон в статусе новичка. А спустя несколько дней российский спортсмен был вынужден досрочно покинуть матч с «Ютой» за драку на льду.
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