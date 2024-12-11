Около 400 тысяч россиян проголосовали за дизайн новой купюры в тысячу рублей
Набиуллина проголосовала онлайн за дизайн новой 1000-рублёвой купюры
Дизайн новой купюры будет доработан. Обложка © Telegram / ЦБ
В онлайн-голосовании по выбору дизайна новой купюры в 1000 рублей приняла участие вместе с сотнями тысяч россиян председатель Банка России Эльвира Набиуллина. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.
«Председатель Банка России тоже проголосовала, но мы не раскрываем личный выбор участников голосования», — сказано в сообщении, его передаёт РИА «Новости».
Онлайн-голосование за изменение старых символов для оборотной стороны новой банкноты в 1000 рублей стартовало на сайте Банка России 29 ноября. Помимо председателя ЦБ в нём также приняли участие уже 400 тысяч россиян. Оно продлится до 12:00 по московскому времени 12 декабря.
По данным голосования, на данный момент лидирующую позицию в голосовании занимает скоростной пассажирский теплоход на подводных крыльях «Метеор». Следом за ним идёт памятник Салавату Юлаеву, располагающийся в Уфе. Замыкает тройку — Дворец земледельцев в городе Казани. Один из этих вариантов, вероятно, и будет напечатан на новой купюре.
Напомним, 16 октября прошлого года в обращение уже поступала модернизированная тысяча, однако её отозвали спустя два дня. Причиной стал дизайн оборотной стороны — изображение церкви без креста вызвало негативную реакцию со стороны православных активистов, особенно на фоне расположенной рядом башни Сююмбике с полумесяцем. В итоге Центробанк решил пересмотреть дизайн, предоставив выбор символов для новой банкноты на голосование граждан.