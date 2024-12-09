ЦБ РФ: Обновлённая тысячная купюра будет выпущена в обращение в конце 2025 года

Центробанк России планирует ввести в обращение обновлённую тысячерублёвую купюру с исправленным дизайном на оборотной стороне к концу следующего года. Об этом заявил зампред ЦБ Сергей Белов в интервью «Известиям».

На данный момент проходит народное голосование по выбору объектов Приволжского федерального округа, которые украсят новую банкноту. Отдать свой голос можно до 12 декабря, после чего начнётся процесс разработки.

По словам Белова, создание новой купюры включает несколько этапов: концептуальный дизайн, эскизный проект, подготовка к производству и печать тиража. Весь процесс занимает около года.