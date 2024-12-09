ЦБ РФ: Обновлённая тысячная купюра будет выпущена в обращение в конце 2025 года
Купюра 1000 рублей. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vershinin89
Центробанк России планирует ввести в обращение обновлённую тысячерублёвую купюру с исправленным дизайном на оборотной стороне к концу следующего года. Об этом заявил зампред ЦБ Сергей Белов в интервью «Известиям».
На данный момент проходит народное голосование по выбору объектов Приволжского федерального округа, которые украсят новую банкноту. Отдать свой голос можно до 12 декабря, после чего начнётся процесс разработки.
По словам Белова, создание новой купюры включает несколько этапов: концептуальный дизайн, эскизный проект, подготовка к производству и печать тиража. Весь процесс занимает около года.
Напомним, 16 октября прошлого года в обращение уже поступала модернизированная тысяча, однако её отозвали спустя два дня. Причиной стал дизайн оборотной стороны — изображение церкви без креста вызвало негативную реакцию со стороны православных активистов, особенно на фоне расположенной рядом башни Сююмбике с полумесяцем. В итоге Центробанк решил пересмотреть дизайн, предоставив выбор символов для новой банкноты на голосование граждан.