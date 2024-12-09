Специальная военная операция (СВО)
Ситуация в Сирия
«Орешник» (ракета)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 декабря, 02:43

ЦБ РФ: Обновлённая тысячная купюра будет выпущена в обращение в конце 2025 года

Купюра 1000 рублей. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vershinin89

Купюра 1000 рублей. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vershinin89

Центробанк России планирует ввести в обращение обновлённую тысячерублёвую купюру с исправленным дизайном на оборотной стороне к концу следующего года. Об этом заявил зампред ЦБ Сергей Белов в интервью «Известиям».

На данный момент проходит народное голосование по выбору объектов Приволжского федерального округа, которые украсят новую банкноту. Отдать свой голос можно до 12 декабря, после чего начнётся процесс разработки.

По словам Белова, создание новой купюры включает несколько этапов: концептуальный дизайн, эскизный проект, подготовка к производству и печать тиража. Весь процесс занимает около года.

Обновлённые пятитысячные банкноты начали поступать в регионы России
Обновлённые пятитысячные банкноты начали поступать в регионы России

Напомним, 16 октября прошлого года в обращение уже поступала модернизированная тысяча, однако её отозвали спустя два дня. Причиной стал дизайн оборотной стороны — изображение церкви без креста вызвало негативную реакцию со стороны православных активистов, особенно на фоне расположенной рядом башни Сююмбике с полумесяцем. В итоге Центробанк решил пересмотреть дизайн, предоставив выбор символов для новой банкноты на голосование граждан.

Артём Гапоненко
  • Новости
  • Центробанк
  • Общество
  • Экономика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar