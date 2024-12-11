Министр культуры Мордовии попала в ДТП, её водитель погиб

Министр культуры Мордовии Светлана Баулина попала в ДТП на служебном авто, её водитель погиб, а сама чиновница в больнице. Об этом сообщил глава региона Артём Здунов.



«Ночью в тяжёлое ДТП на трассе М-5 в районе Атюрьева попал служебный автомобиль министра культуры республики. В нём были Светлана Никитовна Баулина и её водитель. Возвращались из командировки в Рязани. К великому сожалению, водитель Рясим Хайдарович погиб. Приношу соболезнования родственникам и близким», — написал Здунов в телеграм-канале.

Врачи доставили министра в Саранск, её состояние контролируют.

Губернатор пожелал Баулиной скорейшего выздоровления и пообещал, что семье погибшего водителя окажут всю необходимую поддержку.