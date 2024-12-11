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11 декабря, 07:36

Министр культуры Мордовии попала в ДТП, её водитель погиб

Министр культуры Мордовии Светлана Баулина попала в ДТП на служебном авто, её водитель погиб, а сама чиновница в больнице. Об этом сообщил глава региона Артём Здунов.

«Ночью в тяжёлое ДТП на трассе М-5 в районе Атюрьева попал служебный автомобиль министра культуры республики. В нём были Светлана Никитовна Баулина и её водитель. Возвращались из командировки в Рязани. К великому сожалению, водитель Рясим Хайдарович погиб. Приношу соболезнования родственникам и близким», написал Здунов в телеграм-канале.

Врачи доставили министра в Саранск, её состояние контролируют.

Губернатор пожелал Баулиной скорейшего выздоровления и пообещал, что семье погибшего водителя окажут всю необходимую поддержку.

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А ранее в Красноярске покатушки на тюбинге закончились трагедией. Одна из девушек погибла, другая сильно пострадала после опасной забавы. Ватрушка выкатилась на встречную полосу и столкнулась с машиной. Этот момент попал на видео.

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Life.ru

Александра Вишнякова
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