В Астрахани мать приговорили к принудительным работам за убийство новорождённой

Наримановский районный суд приговорил жительницу Астраханской области к принудительным работам за убийство новорождённого ребёнка. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

Женщина признана виновной по статье 106 УК РФ (убийство матерью новорождённого ребёнка). Суд назначил ей наказание в виде 1,5 года принудительных работ с удержанием 10% из заработной платы в пользу государства.

Следствие и суд установили, что осужденная, будучи беременной, не сообщала об этом никому, не состояла на учете у врача-гинеколога и не обращалась в медицинские учреждения. 21 августа 2024 года она родила здоровую девочку, однако сразу после родов оставила ребёнка в унитазе, что привело к его захлебыванию.