В Астрахани мать приговорили к принудительным работам за убийство новорождённой
Наримановский районный суд приговорил жительницу Астраханской области к принудительным работам за убийство новорождённого ребёнка. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.
Женщина признана виновной по статье 106 УК РФ (убийство матерью новорождённого ребёнка). Суд назначил ей наказание в виде 1,5 года принудительных работ с удержанием 10% из заработной платы в пользу государства.
Следствие и суд установили, что осужденная, будучи беременной, не сообщала об этом никому, не состояла на учете у врача-гинеколога и не обращалась в медицинские учреждения. 21 августа 2024 года она родила здоровую девочку, однако сразу после родов оставила ребёнка в унитазе, что привело к его захлебыванию.
А ранее в Таганроге пьяная мать избила сыновей-близнецов, после чего принесла их в переносках в ближайший магазин и бросила там умирать. Сотрудники вызвали полицию. Один младенцев не пережил полученных травм и погиб. Рядом с ним лежал покалеченный брат, который сейчас находится в больнице. Возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство» и «Покушение на убийство».
Kandinsky 3.1 / Life.ru