Макрон и Зеленский убеждали Трампа, что Путин не тот, каким был в 2017 году
Reuters: Макрон и Зеленский рассказали Трампу о переменах в политике Путина
Лидер Франции Эмманюэль Макрон и Владимир Зеленский во время парижской встречи убеждали избранного президента США Дональда Трампа, что глава РФ Владимир Путин сильно изменился с 2017 года. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.
Они внушали Трампу, что «Путин в 2024 году уже не тот, каким был в 2017 году», когда республиканец общался с ним. Отмечается, что американец держался дружелюбно и открыто. Со стороны Штатов так и не прозвучало конкретики о том, каким именно путём будет разрешён украинский конфликт.
На этой же встрече Дональд Трамп призывал Владимира Зеленского предпринять скорейшие меры по остановке огня и переходу к переговорному процессу с Москвой. Вскоре республиканец рассказал, что главарь режима согласился приступить к урегулированию конфликта.
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