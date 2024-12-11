Макрон и Зеленский убеждали Трампа, что Путин не тот, каким был в 2017 году

Лидер Франции Эмманюэль Макрон и Владимир Зеленский во время парижской встречи убеждали избранного президента США Дональда Трампа, что глава РФ Владимир Путин сильно изменился с 2017 года. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Они внушали Трампу, что «Путин в 2024 году уже не тот, каким был в 2017 году», когда республиканец общался с ним. Отмечается, что американец держался дружелюбно и открыто. Со стороны Штатов так и не прозвучало конкретики о том, каким именно путём будет разрешён украинский конфликт.